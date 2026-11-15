Sosyal medya tanışması evlilik vaadine dönüştü: 1 milyon 914 bin tl dolandırıldı

olayın ayrıntıları

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden Bulgaristan uyruklu bir kadınla tanışan yaşlı vatandaşın evlenme isteği, kısa sürede dolandırıcılık ve şantaj iddialarına dönüştü. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti ve mağdurun şikayeti üzerine kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

şüphelilerin yöntemleri:

Soruşturmada, şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıttığı ve mağdura evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık ile ilişkilendirildiğini ileri sürdükleri tespit edildi. Şüpheliler, gizli bir operasyon yürütüldüğü iddiasıyla mağdur üzerinde korku oluşturarak farklı IBAN hesaplarına toplam 1 milyon 914 bin TL göndermesini sağladı.

Bankacılık incelemelerinde, şüphelilere ait hesaplarda dolandırıcılıkla ilgili toplam 724 milyon TL tutarında finansal işlem hacmi belirlendi. Elde edilen gelirlerin kripto varlıklar ve farklı soğuk cüzdan hesapları aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı yönünde bulgular kayda geçti.

operasyon ve adli süreç:

Şüphelilerin yakalanması için 9 Kasım 2026 tarihinde 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı; ikamet, işyeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli nitelikli dolandırıcılık ve şantaj suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, evlilik, yatırım veya kazanç vaadiyle yaklaşanlara karşı vatandaşları uyarıyor ve kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan, para talep eden kişilere itibar edilmemesini vurguluyor.

OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 23 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI.