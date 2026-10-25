Karaman'da ana caddede kaza: elektrikli bisiklet arkadan çarptı, 16 yaşındaki sürücü yaralandı

Karaman'da elektrikli bisiklet hafif ticari araca arkadan çarptı

Kazanın Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldiği, elektrikli bisiklet sürücüsü A.T. (16)'nin, aynı yönde seyreden N.Ö. yönetimindeki 68 KE 415 plakalı hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu yola savrulduğu bildirildi.

ilk müdahale ve kurtarma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Sağlık ekipleri yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; ambulansa taşınma sırasında çevredeki vatandaşlar da ekiplere yardım etti. Sağlık personelinin çağrısı üzerine vatandaşların müdahaleye koşması dikkat çekti; ekiplerin çağrısı sırasında aktarılan ifadeler arasında "Dostlar, bir yardım edin" yer aldı.

hastaneye sevk ve soruşturma:

Ambulansa alınan yaralı daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili emniyet birimleri tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi.

KARAMAN’DA SEYİR HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARACA ARKADAN ÇARPAN ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.