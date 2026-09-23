Karaman'da aracı fark edip manevra yapan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet devrildi: yaşlı sürücü yaralandı

Kazanın, Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadının kullandığı 34 GVZ 860 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, yolda ilerleyen bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza anı ve araç bilgileri

Olayda sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan aracın platesi ve kullanılan aracın özellikleri kayıt altına alındı. Yaralı sürücünün durumu hakkında olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri bilgi verdi.

Müdahale ve adli süreç

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

KARAMAN’DA ARACA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN 3 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜSÜ YAŞLI KADIN YARALANDI.