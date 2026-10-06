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Karaman'da iki grup arasında sokak kavgası: genç sırtından bıçaklandı

Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi'nde iki grup arasındaki bıçaklı kavgada bir genç sırtından yaralandı; iki şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman'da iki grup arasında sokak kavgası: genç sırtından bıçaklandı

Olayın ayrıntıları:

Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada 1 kişi yaralandı; genç, sırtından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. İlk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Müdahale ve gözaltılar:

Polis ekipleri olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucu, kavgaya karıştığı ileri sürülen 2 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili tahkikat sürüyor; emniyet yetkilileri delil toplama ve tanık ifadelerine başvurma çalışmalarını sürdürüyor. Yaralının sağlık durumu ve soruşturmanın ilerleyişine ilişkin resmi açıklamalar yetkililerce paylaşılacak.

CADDE ÜZERİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA KISA SÜREDE BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. KAVGADA 1...

CADDE ÜZERİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA KISA SÜREDE BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. KAVGADA 1 GENÇ, SIRTINDAN ALDIĞI BIÇAK DARBELERİYLE YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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