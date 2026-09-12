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Karaman'da kapsamlı jandarma uygulaması: tarihi eserler ve 110 binin üzerinde makaron ele geçirildi

Karaman'da 4-11 Eylül 2026 tarihleri arasında jandarma denetimlerinde tarihi eserler, 110 bin 746 makaron, tütün ürünleri ve 48 aranan şahıs yakalandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman'da kapsamlı jandarma uygulaması: tarihi eserler ve 110 binin üzerinde makaron ele geçirildi

uygulamanın yürütülmesi:

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 04-11 Eylül 2026 tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik başta olmak üzere kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 16 bin 483 şahıs ile 4 bin 842 araç sorgulandı.

yakalanan şüpheliler ve işlemler:

Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 48 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ele geçirilen malzemeler:

Denetimler sırasında yapılan aramalarda çok sayıda suç ve kaçakçılıkla bağlantılı malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında 110 bin 746 adet makaron (içinde 102 bin 100 adet tütün doldurulmuş makaron ve 8 bin 646 adet bandrolsüz makaron), 18 bin 700 adet kaçak sigara, 78 kilo bandrolsüz nargile tütünü, 36 kilo kıyılmış tütün ve 7 adet kaçak elektronik sigara bulunuyor.

Ayrıca aramalarda 98 adet sikke, 28 adet obje ve çeşitli tarihi takılar, 1 adet dedektör ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. İlgili maddelere ilişkin adli ve idari işlemler başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı yapılan açıklamada, il genelinde huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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