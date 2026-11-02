Karaman'da kavşakta çarpışma, 77 yaşındaki bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Karaman'da kavşakta çarpışma

Karaman'ın Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi Kenzi Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada hafif ticari araç ile bisiklet çarpıştı. Olayda bisiklet sürücüsü Ş.K. (77) yaralandı.

Olay yeri ve müdahale:

Çarpışma ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ş.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

sürücünün ifadesi ve soruşturma:

Hafif ticari aracın sürücüsü H.A. kazanın ardından, "Bisiklet geldi, aracımıza çarptı. Sonra bisikleti sahibine götürmek için arabanın içine aldım" şeklinde konuştu. Araç plakası 33 TD 558 olarak kayıtlara geçti.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat başlattı. Soruşturma kapsamında olayın oluş şekli ve kusur oranları değerlendirilecek.

Yetkililer, özellikle kavşaklarda dikkat ve hız kontrolünün önemine dikkat çekerek, benzer kazaların önlenmesi için sürücü ve bisiklet kullanıcılarının trafik kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

YARALI BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAPILAN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLA KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.