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Karaman'da okul çevrelerinde geniş kapsamlı güvenlik denetimi

Karaman Emniyet Müdürlüğü, 07.30-17.00 arası 116 okul çevresi, yurt, park ve iş yerlerini denetledi; 404 kişi, 114 araç sorgulandı, 12 araca ceza verildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da okul çevrelerinde geniş kapsamlı güvenlik denetimi

Karaman'da okul çevrelerinde denetim yoğunluğu:

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli eğitim ortamı sağlamak amacıyla kent genelinde geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Uygulamalar sabah saat 07.30'da başlayıp akşam 17.00'ye kadar sürdü.

Denetim kapsamı ve rakamlar:

Operasyona 15 ekip ve 31 personel katıldı. Kontrollerde 116 okul önü ve çevresi, 5 öğrenci yurdu çevresi, 35 park, 9 internet kafe ile 27 büfe incelendi. Toplam 404 kişi ve 114 araç sorgulandı; ayrıca 25 okul servis aracı denetlendi.

İhlaller ve devam eden çalışmalar:

Denetimler sırasında mevzuata aykırı eksiklik tespit edilen 12 araca para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, benzer denetimlerin eğitim yılı boyunca aralıksız şekilde süreceğini bildirdi.

Emniyetin açıklaması:

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde eğitim öğretim hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla okul çevreleri ve öğrenci güzergâhlarında denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Çocuklarımızın güvenliğini önceleyen çalışmalarımız, eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edecektir"

KARAMAN’DA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ BİR ORTAMDA EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜREBİLMELERİ AMACIYLA OKUL...

KARAMAN’DA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ BİR ORTAMDA EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜREBİLMELERİ AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 404 KİŞİ VE 114 ARAÇ SORGULANIRKEN, KURALLARA AYKIRILIK TESPİT EDİLEN 12 ARACA PARA CEZASI UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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