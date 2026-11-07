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Karaman'da otomobil taş yığınına çıkarak askıda kaldı: iki kişi yaralandı

Karaman'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 LL 4381 plakalı otomobil yol kenarındaki taş yığınına çıkarak askıda kaldı; iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman'da otomobil taş yığınına çıkarak askıda kaldı: iki kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Karaman'ın Fatih Mahallesi Göksu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, H.K.Ç. (29) idaresindeki 34 LL 4381 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç yol kenarındaki taş yığınına çıkarak askıda kaldı. Otomobilde bulunan sürücü H.K.Ç. ile yolcu S.Ç. (30) olay yerinde yaralandı.

Müdahale ve tedavi süreci:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma ve güvenlik çalışmaları:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Ekipler, olayın oluş şekline ilişkin delil toplama ve sürücünün kaza anındaki davranışlarını tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Resmi tahkikat tamamlanana kadar olayın kesin nedeni netleşmeyecek; ilk bulgular sürücünün kontrol kaybı sonucu meydana gelen bir trafik kazasına işaret ediyor.

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, YOL KENARINDAKİ TAŞ YIĞINININ ÜZERİNE ÇIKARAK ASKIDA KALDI....

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, YOL KENARINDAKİ TAŞ YIĞINININ ÜZERİNE ÇIKARAK ASKIDA KALDI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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