Karaman'da sit alanındaki metruk ev alevlerle kullanılamaz hale geldi

Karaman'da sit alanında yangın:

Karaman Abbas Mahallesi Şehit Bekir Sami Özdağ Caddesi üzerindeki sit alanı içindeki 2 katlı metruk evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yapıyı alevlere teslim etti. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bildirildi ve bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı, sokakta park halindeki araçlar sahipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Çevrede toplanan vatandaşlar yangını izlerken, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle alevleri kontrol altına alıp yangını söndürdü. Müdahale sonrası bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekiplerden bilgi alan İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan de çalışmaları takip etti. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini bildiriyor.

KARAMAN’DA SİT ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN 2 KATLI METRUK EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. ALEVLERE TESLİM OLAN EV TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.