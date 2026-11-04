Karaman’da üretime yön veren destek: 33 bin 115 badem ve zeytin fidanı dağıtıldı

Karaman'da fidan dağıtım programı

Karaman'da tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve çiftçilerin gelir kaynaklarının artırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında toplam 33 bin 115 adet badem ve zeytin fidanı üreticilere teslim edildi. Dağıtım programına Vali Hayrettin Çiçek katıldı; proje İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonuyla hayata geçirildi.

dağıtım ve proje detayları:

İl Özel İdaresi tarafından uygulanan Yüzde 50 Çiftçi Destekli Fidan Alımı Projesi çerçevesinde üreticilere 15 bin 492 adet Ferragnes ve 3 bin 873 adet Ferroduel çeşidi badem fidanı ile 11 bin adet Gemlik ve 2 bin 750 adet Ayvalık çeşidi zeytin fidanı teslim edildi. Programın açılış konuşmasını yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, projenin kapsamı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

su verimliliği ve üretici destekleri:

Vali Hayrettin Çiçek, Karaman'ın tarım ve hayvancılık potansiyeline vurgu yaparak çiftçilere yönelik desteklerin yıl boyunca sürdürüleceğini belirtti. Çiçek, tarımsal üretimde su kaynaklarının verimli kullanılmasının önemine dikkat çekti ve kuraklık riskine karşı su ihtiyacı daha az olan ürünlere yönelmenin gerekliliğini vurguladı. Özellikle zeytin ve üzüm gibi kıraç bölgelerde değerlendirilmesi uygun ürünlerin önemine değindi.

Projenin toplam bütçesi 2.644.291 lira olarak belirlendi. Maliyetinin yüzde 50'si İl Özel İdaresi tarafından karşılanırken, kalan yüzde 50'si üreticilerin katkı payı ile finanse edildi. Program sırasında proje kapsamında emeği geçenlere teşekkür edildi ve dağıtılan fidanların çiftçilere bereket ve kazanç getirmesi temenni edildi.

Uygulama, hem üretim çeşitliliğini artırmayı hem de su kullanımını optimize etmeyi hedefleyerek bölge tarımına uzun vadeli katkı sağlamayı amaçlıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile çiftçilere yönelik desteklerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği ifade edildi.

"YÜZDE 50 ÇİFTÇİ DESTEKLİ FİDAN ALIMI PROJESİ" KAPSAMINDA FİDAN DAĞITIM PROGRAMI DÜZENLENDİ.