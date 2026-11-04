Dolar 50,0168 +0,07%
Euro 56,3890 +0,82%
Bist 11.475,36 +4,10%
Altın Gram 6.517,21 +2,85%
EUR/USD 1,1270 +0,70%
Brent Petrol 101,65 -1,88%
--°

Karaman’da üretime yön veren destek: 33 bin 115 badem ve zeytin fidanı dağıtıldı

Karaman’da 33 bin 115 badem ve zeytin fidanı, 'Yüzde 50 Çiftçi Destekli Fidan Alımı Projesi' kapsamında dağıtıldı; proje 2.644.291 lira bütçeli.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Karaman’da üretime yön veren destek: 33 bin 115 badem ve zeytin fidanı dağıtıldı

Karaman'da fidan dağıtım programı

Karaman'da tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve çiftçilerin gelir kaynaklarının artırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında toplam 33 bin 115 adet badem ve zeytin fidanı üreticilere teslim edildi. Dağıtım programına Vali Hayrettin Çiçek katıldı; proje İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonuyla hayata geçirildi.

dağıtım ve proje detayları:

İl Özel İdaresi tarafından uygulanan Yüzde 50 Çiftçi Destekli Fidan Alımı Projesi çerçevesinde üreticilere 15 bin 492 adet Ferragnes ve 3 bin 873 adet Ferroduel çeşidi badem fidanı ile 11 bin adet Gemlik ve 2 bin 750 adet Ayvalık çeşidi zeytin fidanı teslim edildi. Programın açılış konuşmasını yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, projenin kapsamı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

su verimliliği ve üretici destekleri:

Vali Hayrettin Çiçek, Karaman'ın tarım ve hayvancılık potansiyeline vurgu yaparak çiftçilere yönelik desteklerin yıl boyunca sürdürüleceğini belirtti. Çiçek, tarımsal üretimde su kaynaklarının verimli kullanılmasının önemine dikkat çekti ve kuraklık riskine karşı su ihtiyacı daha az olan ürünlere yönelmenin gerekliliğini vurguladı. Özellikle zeytin ve üzüm gibi kıraç bölgelerde değerlendirilmesi uygun ürünlerin önemine değindi.

Projenin toplam bütçesi 2.644.291 lira olarak belirlendi. Maliyetinin yüzde 50'si İl Özel İdaresi tarafından karşılanırken, kalan yüzde 50'si üreticilerin katkı payı ile finanse edildi. Program sırasında proje kapsamında emeği geçenlere teşekkür edildi ve dağıtılan fidanların çiftçilere bereket ve kazanç getirmesi temenni edildi.

Uygulama, hem üretim çeşitliliğini artırmayı hem de su kullanımını optimize etmeyi hedefleyerek bölge tarımına uzun vadeli katkı sağlamayı amaçlıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile çiftçilere yönelik desteklerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği ifade edildi.

&quot;YÜZDE 50 ÇİFTÇİ DESTEKLİ FİDAN ALIMI PROJESİ&quot; KAPSAMINDA FİDAN DAĞITIM PROGRAMI...

"YÜZDE 50 ÇİFTÇİ DESTEKLİ FİDAN ALIMI PROJESİ" KAPSAMINDA FİDAN DAĞITIM PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ege'de deniz yollarını zorlayacak kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
images

Irlamaz 2. etap sözünün 2027'de tamamlanacağını açıkladı
images

Muğla açıklarında kuvvetli fırtına: Bodrum ve Fethiye açıklarında denizcilere uy...
images

Bolu Abant istasyonunda 1 milyon yavru hedefiyle üretim sezonu başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kula Gökçeören’de asbest borular devre dışı bırakılıp 1,5 km yeni içme suyu hattı döşendi

Fethiye'de festival korteji renkli anlara ev sahipliği yaptı

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Siber vatanın bekçileri: niyet aşamasında tehdidi durdurma hedefi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı