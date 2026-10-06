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Karaman'da yaya geçidinde duruşu kazayı önleyemedi: arkadan çarpma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı

Karaman'da, yaya geçidinde duran otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Yağız Mete T. yaralandı; yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:55

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da yaya geçidinde duruşu kazayı önleyemedi: arkadan çarpma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı

kaza ayrıntıları:

Karaman'ın Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Ramazan A. idaresindeki 42 ACT 767 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen vatandaşlara yol vermek amacıyla yavaşlayıp durdu. Bu sırada aynı yönde seyreden Yağız Mete T. (21) yönetimindeki 33 BGK 029 plakalı motosiklet, duran otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Yağız Mete T., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Yaşanan olay, yaya geçitlerinde durmanın önemini ve takip mesafesinin korunmasının arkadan çarpmaların önlenmesinde belirleyici olduğunu tekrar gösterdi.

KARAMAN’DA YAYA GEÇİDİNDEN GEÇEN VATANDAŞLARA YOL VERMEK İÇİN YAVAŞLAYAN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPAN...

KARAMAN’DA YAYA GEÇİDİNDEN GEÇEN VATANDAŞLARA YOL VERMEK İÇİN YAVAŞLAYAN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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