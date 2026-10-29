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Karaman'da Yunuskent kavşağında çarpışma: bir yolcu yaralandı

Yunuskent Mahallesi 836. Sokak kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu bir yolcu yaralandı; ekipler müdahale edip yaralı hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman'da Yunuskent kavşağında çarpışma: bir yolcu yaralandı

Karaman'da Yunuskent kavşağında trafik kazası

Karaman'ın Yunuskent Mahallesi 836. Sokak üzerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, olayda 1 yolcu yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, H.İ.A. idaresindeki 70 AB 445 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 70 ADD 261 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucunda 70 AB 445 plakalı araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapılarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

KARAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

KARAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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