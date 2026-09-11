karanlık dosyaların perdesi çözüldü: altı faili meçhul cinayet aydınlatıldı

çalışmanın kapsamı ve genel sonuçları:

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından paylaşılan bilgilere göre, Bakanlık bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, yıllardır aydınlatılamayan 6 cinayet dosyası daha çözüme kavuşturuldu. Böylece toplamda 46 dosya üzerinde çalışma yapılmış; söz konusu dosyalarda 52 maktul ve 7 yaralı ile ilişkili olayların aydınlatılması yönünde ilerleme sağlandığı bildirildi.

Bakanlığın paylaşımında, soruşturmalarda görev alan cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerine teşekkür edilirken, hiçbir dosyanın üzerinin örtülmeyeceği ve faillerin cezasız kalmayacağı vurgulandı.

soruşturma teknikleri ve koordinasyon:

İncelemelerde başta DNA analizleri, HTS ve PTS kayıtları, baz verileri, kamera görüntüleri, araç parça incelemeleri ve yeni tanık ifadeleri birlikte değerlendirildi. Adli Tıp Kurumu ile JASAT ekipleri ve il/ilçe jandarma birimlerinin koordineli çalışması soruşturmaların ilerlemesinde belirleyici oldu.

bireysel dosyalar ve gelişmeler:

Bursa / Mustafakemalpaşa — Medine Kesmeni (7): 2020'de yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı bulunup bir gün sonra yaşamını yitiren 7 yaşındaki Medine Kesmeni dosyası yeniden ele alındı. Olay yerindeki araç parçaları, PTS ve baz kayıtları ile yeni tanık beyanlarının değerlendirilmesi sonucunda şüpheli Erkan Edincik hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklama gerçekleştirildi.

Diyarbakır / Bismil — kimliği belirlenemeyen kemikler: 2014'te dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği tespit edilemeyen kemiklerin yapılan DNA incelemesiyle, 2013'te kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Dosya yeniden açıldı; 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alınırken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İzmir / Torbalı — Mehmet Köstekçi: 8 Mart 2026 tarihinde evine girmeye çalışan kişilerin peşinden gittikten sonra uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Köstekçi dosyasında kamera görüntüleri, HTS ve baz kayıtlarının incelenmesiyle 8 şüpheli tespit edildi ve gerçekleştirilen operasyonlarda tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Muş / Hasköy — Felemez Kulaç: 2011'de silahlı saldırıyla öldürülen Felemez Kulaç dosyasında yürütülen araştırmalarda, olayla ilişkili husumetin 1988 yılına kadar uzandığı ve olay öncesi-sonrası hareketliliğin HTS, baz ve PTS kayıtlarıyla yeniden tespit edildiği belirtildi. Olayla bağlantılı yürütülen operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı; diğer şüpheliler hakkında adli işlem devam ediyor.

Nevşehir / Ürgüp — Sedat Ünal: 2008'de öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal dosyası yeniden açıldı. Kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtlarının tekrar incelenmesi sonucu maktulün son görüldüğü ruhsatsız kumarhaneden olay yerine uzanan hareketlilik ortaya kondu; 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldı.

Siirt / Baykan — Mekiye Akyel: 2024'te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında yaklaşık 190 bin metrekarelik alanda yüzlerce personelle arama yapıldı. Dijital ayak izleri, HTS ve PTS kayıtları, tanık anlatımları ile şüphelilerin çelişkili beyanları ayrıntılı incelendi. Soruşturma sonucunda eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame düzenlendi.

sonuç ve ileriye dönük mesaj:

Bakanlık, çalışmalarda görev alan Bursa-Mustafakemalpaşa, Diyarbakır-Bismil, İzmir-Torbalı, Muş, Nevşehir-Ürgüp ve Siirt-Baykan Cumhuriyet başsavcılıkları ile il ve ilçe jandarma birimleri, JASAT ekipleri ve Adli Tıp Kurumu'na teşekkür etti. Paylaşılan mesajda, "hiçbir cinayeti unutmayacağız, hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz, hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Faili meçhul olarak yıllardır dosyalarda bekleyen vakaların yeniden ele alınması, soruşturma tekniklerinin yeniden uygulanması ve kurumsal koordinasyonun güçlendirilmesiyle mümkün oldu. Bu gelişme, çözüm bekleyen diğer dosyalar için de benzer yöntemlerin devam edileceğinin sinyalini veriyor.

Bakan Gürlek: "6 faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı"