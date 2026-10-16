Karanlık yolda dereye uçan kamyonetin ardından: konuşamaz hale gelen sürücünün ailesi önlem istedi

kaza ve kurtarma:

Hatay’ın Kumlu ilçesi Gülova Mahallesi sınırlarında akşam saatlerinde işten dönen bir kamyonetin dereye uçması sonucu sürücü Mehmet Ataş yaralandı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, suyun içinde kalan Ataş’ı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ataş, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Ancak yakınları, Ataş’ın kazanın yaşattığı şok nedeniyle konuşma güçlüğü çektiğini ve ruhsal olarak zorlandığını belirtti.

bölge halkının uyarısı:

Mahalle sakinleri kazanın gerçekleştiği yolun karanlık olduğunu, aydınlatma direği ve uyarı levhası bulunmadığını ifade etti. Yerel halk, benzer tehlikelerin tekrarlanmaması için yol düzenlemesi, aydınlatma ve uyarı işaretleri gibi önlemler alınmasını talep ediyor.

Ailenin anlattığına göre söz konusu güzergâhta daha önce de kazalar meydana gelmiş; yakın çevre, aynı noktada güvenlik önlemlerinin eksikliğine dikkat çekiyor. Vatandaşlar, tehlikeli noktaların işaretlenmemesinin ve yetersiz aydınlatmanın sürücüleri risk altında bıraktığını vurguladı.

aile ve sorumluluk talepleri:

Olayın ardından konuşan kızı Selda Marangözoğlu, babasının yıllardır şoförlük yaptığını, levhaları takip ederek yoluna devam ettiğini ve bu noktada tabela eksikliği nedeniyle hataya açık duruma düştüğünü söyledi. Selda, bölgede daha önce de kazalar olduğunu belirterek yetkililerden kalıcı önlem beklediklerini ifade etti.

Aile, sorumluların zamanında harekete geçmemesini eleştiriyor; olası daha ağır sonuçlar yaşanmadan uyarı levhaları, aydınlatma ve yol güvenliği düzenlemelerinin yapılmasını talep ediyorlar. Yakınları, olayın etkileriyle başa çıkmaya çalışırken yetkililerin acil müdahale ve önlem çağrısını yineliyor.

BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE KAZALARIN YAŞANDIĞINI BELİRTEN MAHALLE SAKİNLERİ, YOLA AYDINLATMA DİREKLERİ VE UYARI LEVHALARI YERLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ.