Dolar 48,8504 +0,04%
Euro 55,6383 -0,04%
Bist 12.999,71 -1,90%
Altın Gram 6.772,95 -0,14%
EUR/USD 1,1366 -0,19%
Brent Petrol 99,93 +1,84%
--°

Karapınar'da çatı tadilatında güvenlik zafiyeti: işçiler ekipmansız çalıştı

Konya Karapınar'da 4 katlı binanın çatısında yürütülen yenileme çalışmasında işçiler, güvenlik önlemi olmadan güneş panelleri ve kiremitleri söktü.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Karapınar'da çatı tadilatında güvenlik zafiyeti: işçiler ekipmansız çalıştı

Çatı yenileme çalışmasında güvenlik önlemleri yok:

Konya'nın Karapınar ilçesinde gerçekleştirilen bir çatı yenileme çalışması, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerle iş güvenliği eksikliğini gözler önüne serdi. 4 katlı apartmanın çatısında yürütülen çalışmada, işçilerin belirgin bir düşme önleyici ekipman kullanmadan hareket ettiği görüldü. Kamera kayıtları, işçilerin çatı kenarına kadar ilerleyip, kenarda rahatça dolaştıklarını ortaya koyuyor.

paneller ve kiremitler aşağıya atıldı:

Görüntülerde, sökülen güneş panellerinin çatının kenarından aşağıya atıldığı anlar kayda geçti. Panel atılmadan önce çatı kenarındaki bir işçi aşağıyı kontrol etmek için eğiliyor; daha sonra sökülen panelin aşağı bırakılmasına yardımcı oluyor. Benzer şekilde, mevcut kiremitlerin de herhangi bir yardımcı sistem veya güvenlik bariyeri olmadan çatıdan indirildiği izleniyor.

yüksekte çalışma riskleri ve çıkarımlar:

Yaklaşık dört kat yükseklikteki bu çalışma sırasında işçilerin çatı üzerinde rahatça hareket etmesi ve kenar bölgelerde koruyucu sistem olmadan çalışması dikkat çekiyor. Görüntülerde özellikle bir işçinin çatının en uç noktasına kadar ilerleyip burada çalışması, olası düşme riskini vurguluyor. Bu kayıtlar, benzer çalışmaların daha sıkı denetim ve tedbir gerektirdiğini hatırlatıyor.

İş güvenliğine aldırmadan çatıda canlarını hiçe sayarak çalıştılar

İş güvenliğine aldırmadan çatıda canlarını hiçe sayarak çalıştılar

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üç ülkenin ortak tatbikatında hassas atışlarla hedefler imha edildi
images

Karapınar'da taşımalı eğitim öncesi servis güvenliği gündeme geldi
images

Okul çevresinde güvenlik alarmı: öğretmene yönelik tehdit iddiası polisi hareket...
images

Okul yolunda yitirilen yıllar: öğretmen 14 ay hapis yattı, sekiz yıl sonra beraa...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okul çevresinde güvenlik alarmı: öğretmene yönelik tehdit iddiası polisi harekete geçirdi

Anadolu Harikalar Diyarı'nda 10 yıl sonra doğan deve kuşları hayata umut verdi

Atakum'da kitap kampanyası 10 binin üzerindeki kitabı kırsala taşımayı hedefliyor

Okul yolunda yitirilen yıllar: öğretmen 14 ay hapis yattı, sekiz yıl sonra beraat etti

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği