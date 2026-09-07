Karapınar'da domates tarlalarında kapsamlı bitki sağlığı denetimi

Konya'nın Karapınar ilçesinde devam eden domates hasadı sırasında Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üretim alanlarında kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Saha çalışmalarında ürünlerin durumu değerlendirildi, verim ve kaliteyi olumsuz etkileyebilecek riskler belirlendi.

saha denetimleri ve tespitler:

Tarım ekiplerinin yaptığı incelemelerde özellikle domates güvesi (Tuta absoluta), mildiyö ve bakteriyel hastalıklar üzerinde yoğunlaşıldı. Ürünlerde gözlemlenen belirtiler kaydedilirken, zararlı ve hastalıkların yayılımına karşı alanda alınabilecek tedbirler değerlendirildi. Denetimler, hasat döneminde hem miktar hem de kalite açısından kayıpları azaltmayı hedefliyor.

Ekiplere göre erken teşhis ve düzenli izleme, ilaçlama ihtiyacının doğru zamanda ve doğru biçimde belirlenmesi açısından kilit öneme sahip. Bu nedenle saha ziyaretleri aralıksız sürdürülüyor ve tarlalardaki değişimler yakından takip ediliyor.

üreticilere verilen tavsiyeler:

Denetim sırasında üreticilere bitki sağlığı yönetimi, entegre mücadele yöntemleri ve doğru ilaçlama uygulamaları konusunda teknik bilgiler aktarıldı. Özellikle kimyasal mücadele uygulanacaksa doz, uygulama zamanı ve hedef organizma dikkate alınarak hareket edilmesi istendi.

Ayrıca ekipler, ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken bekleme süresi uygulamalarına uymanın insan sağlığı ve ürün güvenilirliği açısından önemini vurguladı. Bu uyarı, tarladan sofraya giden ürünlerde güvenliği sağlama amaçlı yineledi.

Saha çalışmalarında tarlarda çalışan üreticiler ve mevsimlik tarım işçileriyle görüşülerek sahadan gelen şikâyet ve ihtiyaçlar dinlendi; ortaya çıkan sorunlara yönelik teknik destek sağlandı. Denetimlerin üretim sezonu boyunca devam edeceği belirtildi.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE DOMATES HASADI DEVAM EDERKEN, ÜRETİM ALANLARINDA HASTALIK VE ZARARLILARA YÖNELİK KONTROLLER DE ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.