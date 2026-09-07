Dolar 48,4323 +0,00%
Euro 56,2904 +0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.970,67 -1,39%
EUR/USD 1,1620 -0,01%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Karapınar'da domates tarlalarında kapsamlı bitki sağlığı denetimi

Karapınar'da Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri domates tarlalarını inceledi; üreticilere mücadele, ilaçlama ve bekleme süreleri hakkında teknik destek verildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Karapınar'da domates tarlalarında kapsamlı bitki sağlığı denetimi

Karapınar'da domates tarlalarında kapsamlı bitki sağlığı denetimi

Konya'nın Karapınar ilçesinde devam eden domates hasadı sırasında Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üretim alanlarında kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Saha çalışmalarında ürünlerin durumu değerlendirildi, verim ve kaliteyi olumsuz etkileyebilecek riskler belirlendi.

saha denetimleri ve tespitler:

Tarım ekiplerinin yaptığı incelemelerde özellikle domates güvesi (Tuta absoluta), mildiyö ve bakteriyel hastalıklar üzerinde yoğunlaşıldı. Ürünlerde gözlemlenen belirtiler kaydedilirken, zararlı ve hastalıkların yayılımına karşı alanda alınabilecek tedbirler değerlendirildi. Denetimler, hasat döneminde hem miktar hem de kalite açısından kayıpları azaltmayı hedefliyor.

Ekiplere göre erken teşhis ve düzenli izleme, ilaçlama ihtiyacının doğru zamanda ve doğru biçimde belirlenmesi açısından kilit öneme sahip. Bu nedenle saha ziyaretleri aralıksız sürdürülüyor ve tarlalardaki değişimler yakından takip ediliyor.

üreticilere verilen tavsiyeler:

Denetim sırasında üreticilere bitki sağlığı yönetimi, entegre mücadele yöntemleri ve doğru ilaçlama uygulamaları konusunda teknik bilgiler aktarıldı. Özellikle kimyasal mücadele uygulanacaksa doz, uygulama zamanı ve hedef organizma dikkate alınarak hareket edilmesi istendi.

Ayrıca ekipler, ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken bekleme süresi uygulamalarına uymanın insan sağlığı ve ürün güvenilirliği açısından önemini vurguladı. Bu uyarı, tarladan sofraya giden ürünlerde güvenliği sağlama amaçlı yineledi.

Saha çalışmalarında tarlarda çalışan üreticiler ve mevsimlik tarım işçileriyle görüşülerek sahadan gelen şikâyet ve ihtiyaçlar dinlendi; ortaya çıkan sorunlara yönelik teknik destek sağlandı. Denetimlerin üretim sezonu boyunca devam edeceği belirtildi.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE DOMATES HASADI DEVAM EDERKEN, ÜRETİM ALANLARINDA HASTALIK VE...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE DOMATES HASADI DEVAM EDERKEN, ÜRETİM ALANLARINDA HASTALIK VE ZARARLILARA YÖNELİK KONTROLLER DE ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erçek Gölü'nde gecikmeli flamingo baharı
images

Serik Akbaş'ta alevlerin hızı kontrol altına alındı
images

Aydın sahillerinde caretta seferberliği: 214 yavru denize kavuştu
images

Köylüler el ele verdi: Çatıksu'da ana su hattı için imece

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van gecesinde gökyüzü şimşeklerle sahne aldı

Bayburt'ta halk sağlığı haftası kapsamında bağımlılıkla mücadele seferberliği

Engellinin görüntülü ihbarı, Başakşehir'de 55 araca ceza

Bilecik'te iki köyde saman balyası yangınları: soğutma çalışmaları sürüyor

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti