Karapınar'da jeokamp: jeoparkın jeoturizm potansiyelini sergileyen ilk etkinlik

jeokamp etkinliği genel görünüm:

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Konya Karapınar Jeoparkı projesinin ilk Jeokamp etkinliği, UNESCO temsilcileri, akademisyenler, kamu kurumları ve doğa sporları topluluklarının katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Karapınar bölgesinin doğal ve jeolojik değerlerinin tanıtılması ve bölgenin jeoturizm potansiyelinin ön plana çıkarılması amacıyla planlanan çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

gündüz programı:

Meke Maarı açılış yürüyüşü ve saha gösterimleri:

Jeokamp sabah saatlerinde atlı birlik eşliğinde düzenlenen Meke Maarı Jeopark açılış yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar, Meke Maarı’nın özgün jeolojik yapısını yakından inceleme ve bölgenin doğal ile kültürel değerleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Program kapsamında Meke Maarı çevresinde gerçekleştirilen Off-Road gösterileri ile at safari ve koşu etkinlikleri de düzenlendi.

Kumullar Bölgesi, çölleşmeyle mücadele sahası olarak ele alınırken burada yapılan doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimleri ile ATV gösterileri katılımcılara etkileyici anlar yaşattı. Etkinlik rotasında yer alan Acıgöl ise su gösterileri ve uygulamalı arama-kurtarma tatbikatına sahne olarak ekiplerin zorlu doğa koşullarında müdahale kabiliyetlerini sergilemesine olanak sağladı.

yetkililerin değerlendirmeleri:

Etkinliğin açılışında konuşan Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, "Jeopark sürecimize en başından itibaren desteklerini hiç esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ise proje sürecindeki hızlanan çalışmalara vurgu yaparak, "Bu hızlı zaman almada gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede inanılmaz hızlı mesafeler kat edildi. Şehrimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu da saha çalışmalarına ve ekosistemin korunmasına dikkat çekti: "Bütün kurumlarımızın ortak çalışmaları netice verdi. Sadece Acıgöl’de değil, örnek tepedeki çölleşmeyle mücadele sahası, Meke Gölü’nde yıllık 1,5 milyon metreküp arıtılmış suyu verip oradaki tabii döngüyü tekrar sağlayacağız Allah’ın izniyle. Buradaki eko sistemin korunması için biz de imkanlar ölçüsünde sonuna kadar destekleme gayretindeyiz. Antalya’da yapılacak ve dünyanın en büyük organizasyonlarından olan COP31’de ilçe örneğinde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı yapılan çalışmalarla kriz görünen şeylerin nasıl faydaya dönüştüğünü anlatacağız. Karapınar için şehrimiz için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum".

Konuşmaların ardından düzenlenen Afet Proje Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

gece programı ve tanıtım:

Jeokamp akşam bölümünde de sürdü; Karapınar’ın doğal atmosferi balon ve ateş gösterileriyle, astronomi gözlem gruplarının çalışmalarıyla ve gece trekking etkinlikleriyle katılımcılara farklı saatlerde deneyimlenebilir hale getirildi. Ayrıca çeşitli oyun ve yarışmalarla etkinlik sosyal bir boyut kazandı ve bölgenin turistik cazibesi pekiştirildi.

jeoparkın hedefleri ve tema:

"Yerin Hafızasından Geleceğe: Jeoparklar, Bilim, Doğa ve Yerel Kalkınma" temasıyla düzenlenen Jeokamp, başta Meke Maarı, Acıgöl ve Kumullar Bölgesi olmak üzere Karapınar Jeoparkı'nın jeolojik ve doğal mirasını tanıtmayı; koruma, bilimsel araştırma ve yerel kalkınma ekseninde jeoturizm potansiyelini görünür kılmayı amaçladı. Etkinlik, bölgenin hem yerel hem uluslararası düzeyde tanıtımı ve ekosistem odaklı koruma çalışmalarının aktarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

KONYA KARAPINAR JEOPARKI PROJESİ KAPSAMINDA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN JEOKAMP ETKİNLİĞİ, KARAPINAR'IN SAHİP OLDUĞU DOĞAL VE JEOLOJİK DEĞERLERİN TANITILMASINA KATKI SUNDU.