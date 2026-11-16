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Soruşturma spora sıçradı: TBF yöneticisi ve eski milli basketbolcu adliyeye sevk edildi

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 15 şüpheli adliyeye sevk edildi; listede TBF yöneticisi Rıza Selim Demir ve eski milli basketbolcu da bulunuyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Soruşturma spora sıçradı: TBF yöneticisi ve eski milli basketbolcu adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 17 kişiden 15'i emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet" suçlamaları çerçevesinde yürütülüyor. Emniyetin yürüttüğü operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında spor dünyasından ve iş çevrelerinden tanınan isimler bulunması dikkat çekti.

adliyeye sevk edilenler ve öne çıkan isimler:

Adliyeye sevk edilenlerin arasında eski milli basketbolcu, iş adamı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticisi Rıza Selim Demir ile 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı olan ve halen parti yönetiminde yer aldığı belirtilen Gamze Kılınç Büyük de yer aldı. Diğer şüpheliler; Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskicioğlu, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres olarak kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin savcılık sorguları sürerken, dosyaya ilişkin ek soruşturmaların ve ek gözaltı kararlarının olup olmayacağına ilişkin süreç izleniyor. Gelişme, hem siyasette hem de spor camiasında yakından takip ediliyor.

Sarıgül soruşturması basketbol camiasına sıçradı: TBF yöneticisi Rıza Selim Demir de adliyeye sevk...

Sarıgül soruşturması basketbol camiasına sıçradı: TBF yöneticisi Rıza Selim Demir de adliyeye sevk edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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