Dolar 50,0168 +0,07%
Euro 56,3704 +0,78%
Bist 11.463,70 +3,99%
Altın Gram 6.514,48 +2,81%
EUR/USD 1,1269 +0,69%
Brent Petrol 101,80 -1,74%
--°

Gürsu'da Kızılay ile belediyeden ortak Gönül Dostu Yaşam Merkezi

Gürsu'da açılan Gönül Dostu Yaşam Merkezi, Türk Kızılayı ile belediyenin işbirliğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, hijyen ve giysi desteği sunacak.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Gürsu'da Kızılay ile belediyeden ortak Gönül Dostu Yaşam Merkezi

Gürsu'da yeni bir işbirliği:

Gürsu Türk Kızılayı Hizmet Merkezi ve Gürsu Belediyesi Gönül Dostu Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkez, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal market ve giyim desteğinin yanı sıra gıda ve hijyen yardımı sunacak.

merkezin sunduğu hizmetler:

Merkezde sağlanacak destekler arasında sosyal market erişimi, giysi desteği, gıda paketleri ve hijyen malzemeleri yer alacak. Belediye yetkilileri, hizmetin yerel dayanışmayı güçlendireceğini ve ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşılmasını sağlayacağını belirtti.

açılış töreni ve mesajlar:

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık açılışta şunları söyledi: "Türk Kızılayı Bursa Şubesi ile yakın temasta çalışıyoruz. Srebrenitsa ziyaretimizde hayalini kurduğumuz bu merkezi şu an açıyor olmanın onurunu yaşıyorum. Belediye olarak bizlerin yaptığı sosyal yardımlara artık Türk Kızılayı’nın ismini ve gücünü de ekledik. Gürsu’muza hayırlı olsun".

Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can ise, "Merkezin Gürsu’da hizmet verecek olmasından son derece mutluyuz. Bu hareketin her halkası güçlü bir zinciri oluşturuyor" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da, "Belediyelerimizin devletimizin en onurlu kurumlarından biriyle böyle bir işbirliği kurması bizim için son derece kıymetli. Kızılay demek esasen iyiliğin gönüllüsü olmak demektir. Burada gerçekten ihtiyacı olan bölge vatandaşımıza ulaşacağız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

katılımcılar ve yerel katılım:

Açılışa Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Numan Çakır, AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Selçuk Karaduman, MHP Gürsu İlçe Başkanı Yusuf Taşçı, BBP Gürsu İlçe Başkanı Rıdvan Akbulut, BTSO Vekili Seyfullah Baylan ve çok sayıda davetli katıldı. Yetkililer, merkez aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine erişimin artırılacağını ve hizmetin sürekli kılınacağını vurguladı.

GÜRSU TÜRK KIZILAYI HİZMET MERKEZİ VE GÜRSU BELEDİYESİ GÖNÜL DOSTU YAŞAM MERKEZİ DÜZENLENEN...

GÜRSU TÜRK KIZILAYI HİZMET MERKEZİ VE GÜRSU BELEDİYESİ GÖNÜL DOSTU YAŞAM MERKEZİ DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI. YOĞUN PROTOKOL KATILIMIYLA AÇILAN MERKEZ, İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA SOSYAL MARKET DESTEĞİ VE GİYİM DESTEĞİ SUNACAK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yunusemre'de tasarruf temalı resimler geleceği renklendirdi
images

Çocukların kampanyası: Nazilli'de kan bağışı çağrısı sahneden yükseldi
images

Kazakistan'ın petrol rezervleri ve üretim planları 45 yıllık öngörüyle masada
images

Turgutlu meclisi kasımı 12 kararla kapattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kula Gökçeören’de asbest borular devre dışı bırakılıp 1,5 km yeni içme suyu hattı döşendi

Fethiye'de festival korteji renkli anlara ev sahipliği yaptı

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Siber vatanın bekçileri: niyet aşamasında tehdidi durdurma hedefi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı