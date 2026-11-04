Gürsu'da Kızılay ile belediyeden ortak Gönül Dostu Yaşam Merkezi

Gürsu'da yeni bir işbirliği:

Gürsu Türk Kızılayı Hizmet Merkezi ve Gürsu Belediyesi Gönül Dostu Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkez, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal market ve giyim desteğinin yanı sıra gıda ve hijyen yardımı sunacak.

merkezin sunduğu hizmetler:

Merkezde sağlanacak destekler arasında sosyal market erişimi, giysi desteği, gıda paketleri ve hijyen malzemeleri yer alacak. Belediye yetkilileri, hizmetin yerel dayanışmayı güçlendireceğini ve ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşılmasını sağlayacağını belirtti.

açılış töreni ve mesajlar:

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık açılışta şunları söyledi: "Türk Kızılayı Bursa Şubesi ile yakın temasta çalışıyoruz. Srebrenitsa ziyaretimizde hayalini kurduğumuz bu merkezi şu an açıyor olmanın onurunu yaşıyorum. Belediye olarak bizlerin yaptığı sosyal yardımlara artık Türk Kızılayı’nın ismini ve gücünü de ekledik. Gürsu’muza hayırlı olsun".

Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can ise, "Merkezin Gürsu’da hizmet verecek olmasından son derece mutluyuz. Bu hareketin her halkası güçlü bir zinciri oluşturuyor" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da, "Belediyelerimizin devletimizin en onurlu kurumlarından biriyle böyle bir işbirliği kurması bizim için son derece kıymetli. Kızılay demek esasen iyiliğin gönüllüsü olmak demektir. Burada gerçekten ihtiyacı olan bölge vatandaşımıza ulaşacağız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

katılımcılar ve yerel katılım:

Açılışa Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Numan Çakır, AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Selçuk Karaduman, MHP Gürsu İlçe Başkanı Yusuf Taşçı, BBP Gürsu İlçe Başkanı Rıdvan Akbulut, BTSO Vekili Seyfullah Baylan ve çok sayıda davetli katıldı. Yetkililer, merkez aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine erişimin artırılacağını ve hizmetin sürekli kılınacağını vurguladı.

GÜRSU TÜRK KIZILAYI HİZMET MERKEZİ VE GÜRSU BELEDİYESİ GÖNÜL DOSTU YAŞAM MERKEZİ DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI. YOĞUN PROTOKOL KATILIMIYLA AÇILAN MERKEZ, İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA SOSYAL MARKET DESTEĞİ VE GİYİM DESTEĞİ SUNACAK.