Silopi'de üç yerleşimin kanalizasyon altyapısı yenilenerek hizmete açıldı

kÖYDES yatırımıyla altyapı yenilendi:

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 2026 yılı KÖYDES Projesi kapsamında gerçekleştirilen kanalizasyon onarım çalışmaları tamamlandı. Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırsal yerleşimlerin temel altyapı ihtiyaçlarına müdahale edildi.

çalışmanın kapsamı ve uygulama alanları:

Proje çerçevesinde ilçeye bağlı Aktepe ve Buğdaylı köyleri ile Üçağaç köyüne bağlı Ziristin mezrasında kanalizasyon altyapısında ihtiyaç duyulan bakım ve onarım işleri gerçekleştirildi. Yapılan müdahaleler sonucunda hatlardaki arızalar giderildi, mevcut altyapı onarılarak kullanıma hazır hale getirildi.

Onarımların tamamlanmasının ardından yenilenen kanalizasyon altyapısı vatandaşların kullanımına sunuldu. Çalışmalar, kırsal mahalle ve mezralarda yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve altyapı kaynaklı sorunların çözülmesine katkı sağlayacak şekilde planlandı.

yerel hizmet ve sürdürülebilir etki:

Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla yürütülen bu tür KÖYDES yatırımları, köy ve mezraların altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve yerel hizmetlerin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Tamamlanan onarımlar, bölge halkının günlük yaşamında doğrudan fayda sağlayacak şekilde hizmete alındı.

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA AKTEPE VE BUĞDAYLI KÖYLERİ İLE ZİRİSTİN MEZRASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KANALİZASYON ONARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.