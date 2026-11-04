Gri suyla yılda 400 bin metreküp tasarruf hedefleyen ortak geri kazanım tesisi açıldı

İSU ve Ford Otosan ortaklığıyla Yeniköy'de yeni bir adım

Kocaeli'de İSU ile Ford Otosan iş birliğiyle kurulan Gri Su Geri Kazanım Tesisi Yeniköy Fabrikası'nda düzenlenen törenle açıldı. Tesis, kentsel atık suyu ileri arıtma süreçlerinden geçirerek fabrika üretim hatlarına yeniden kazandırıyor. Bu uygulama sayesinde üretimde kullanılan temiz su tüketimi yaklaşık %80 azalacak ve ilk etapta yıllık 400 bin metreküp su tasarrufu öngörülüyor.

Açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ile Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ve davetliler katıldı.

Tesisin işleyişi ve teknik altyapı:

Proje kapsamında İSU Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisi'nde kentsel atık su olarak arıtılan su, Ford Otosan'ın geri kazanım tesisine aktarılıyor. Burada uygulanan ileri arıtma işlemlerinin ardından su, üretim süreçlerinde yeniden kullanılmak üzere iletiliyor. Bu amacı gerçekleştirmek için 16 Şubat 2024'ten itibaren 700 metre uzunluğunda bir terfi hattı kuruldu; ayrıca İSU tarafından hizmete alınan 1.000 metrelik bir iletim hattı da bulunuyor.

Yetkililer tarafından verilen rakamlara göre projeyle yılda 424 milyon litrenin üzerinde geri kazanım suyu temin ediliyor. Güncel kullanım kapasitesi günde 5 milyon 400 bin litre seviyesinde; talep artarsa bu kapasite 10 milyon litreye kadar çıkabilecek. İlk etap hedefleri doğrultusunda 400 bin ton temiz su tasarrufu planlanırken, tam kapasitede bu rakam 900 bin tona ulaşabilecek.

Ekonomik katkı, kent ve sanayi ilişkisi:

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Kocaeli ile şirketin bağlarının 1997 yılına dayandığını, 1998'de temelin atıldığını ve 2001'de ilk üretimin gerçekleştirildiğini hatırlatarak bölgede çeyrek asrı aşkın süredir faaliyet gösterdiklerini belirtti. Özyurt, fabrikanın kuruluş sürecinde 1999 depreminin yarattığı zorluklara rağmen yatırımlardan vazgeçilmediğini ve o dönemde 650 milyon dolar ile otomotiv sanayinde önemli bir yatırım yapıldığını söyledi.

Özyurt ayrıca Ford Otosan'ın ülke ekonomisine etkisine değinerek şirketin her 1 liralık üretiminin Türkiye ekonomisine 2,94 liralık bir etki sağladığını, doğrudan ve dolaylı zincirlerle yaklaşık 277 bin kişilik bir istihdam ekosistemi oluşturulduğunu ve toplam katma değerin Türkiye gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık %1'ine karşılık geldiğini aktardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş ise iklim krizi ve su stresine vurgu yaparak sanayide geri kazanılmış su kullanımının önemini vurguladı. Abiş, Yeniköy Atık Su Tesisi'nden geri kazanım için hayata geçirilen altyapı çalışmaları ve elde edilen kapasitelerle ilgili bilgi vererek, tasarruf edilen su miktarının yaklaşık 360 olimpik yüzme havuzuna eşdeğer olduğunu belirtti. Ayrıca yıl sonuna kadar %42'lik gri su kullanım oranı hedeflendiklerini, GEPKİM, İZAYDAŞ ve Hayat Kimya gibi diğer sanayi kuruluşlarıyla da benzer çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Tüm konuşmaların ardından tesisin resmi açılışı gerçekleştirildi. Proje, kentin su döngüsünde sanayi ile belediyeyi ortak çözüme taşıyarak hem çevresel hem de ekonomik boyutta somut tasarruf ve katkı hedefliyor.

KOCAELİ'DE İSU VE FORD OTOSAN İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN GRİ SU GERİ KAZANIM TESİSİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.