Zonguldak'ta eğitimde süreç ve okul güvenliğine odaklanan değerlendirme toplantısı

süreç değerlendirme toplantısı detayları

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin başkanlığında bir Süreç Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda il genelinde yürütülen eğitim çalışmaları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan etkinlik ve projelerin uygulanma süreci gözden geçirildi. Amaç, eğitim ve öğretim süreçlerinin etkinliğini artırmak ve sahadaki uygulamaların izlenebilirliğini güçlendirmek olarak belirlendi.

toplantının katılımcıları ve gündemi:

Toplantıya il milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı. Gündemde, okullardaki güvenlik çalışmalarının değerlendirilmesi, bakanlık standartlarına uyumun izlenmesi ve devam eden projelerin ilerleme raporları yer aldı. Katılımcılar, okul yönetimleriyle daha sıkı iletişim kurulması ve uygulama eksikliklerinin giderilmesi yönünde görüş alışverişinde bulundu.

teftiş sonuçları ve denetim raporu değerlendirmesi:

Toplantıda ayrıca bakanlık müfettişlerinin gerçekleştirdiği teftişlerde elde edilen genel bulgular ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan denetim raporu ele alındı. Bulguların ortak değerlendirilmesiyle eksik alanların önceliklendirilmesi ve gerekli düzenleyici adımların atılması kararlaştırıldı. Okul güvenliğine yönelik tespit edilen ihtiyaçlar, eğitim programlarının uygulanmasındaki aksaklıklar ve idari koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin öneriler tartışıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut çalışmaların değerlendirilmesinin eğitimin niteliğini artırma amacı taşıdığını belirtti. Keskin, devam eden faaliyetlerin geliştirilmesi ve müdürlük bünyesindeki birimler arasında koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, alınan geri bildirimlerin uygulamaya dönük adımlarla takip edileceğini ifade etti.

ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ UYGAR KESKİN BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, OKULLARDAKİ GÜVENLİK ÇALIŞMALARI, BAKANLIK MÜFETTİŞLERİNİN TEFTİŞ SONUÇLARI VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN DENETİM RAPORUNDA YER ALAN BULGULAR ELE ALINDI.