Karapınar'da taşımalı eğitim öncesi servis güvenliği gündeme geldi

Karapınar'da servis şoförlerine bilgilendirme toplantısı

Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, taşımalı eğitim kapsamında görev yapacak servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 75. Yıl İlkokulunda gerçekleştirildi.

Etkinlikte Karapınar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Fazlı Çankaya ve Mustafa Kök, Karapınar İlçe Trafik Denetleme Büro Amiri Başkomiser İlker Zorlu, Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Yabanoğlu, Jandarma Trafik Tim Komutanı Oğuzhan Şahin, servis şoförleri ve diğer ilgili kişiler yer aldı.

öne çıkan konular:

Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamında yürütülecek çalışmalar ele alındı. Katılımcılara servis taşımacılığı yapan şoförlerin uyması gereken trafik kuralları, öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar ve trafik güvenliği konuları hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Özellikle öğrencilerin araçlara güvenli şekilde indirilip bindirilmesi ile seyahat sırasında gerekli kurallara uyulması üzerinde duruldu.

Ayrıca taşıma sürecinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alınması gereken tedbirler ve uygulama esasları katılımcılara aktarıldı. Toplantıda uygulamada dikkat edilecek noktalar ve risklerin azaltılmasına yönelik pratik hatırlatmalar paylaşıldı.

paydaş koordinasyonunun önemi:

Vurgulanan bir diğer husus, taşımalı eğitimde güvenliğin sadece şoförlerin sorumluluğu olmadığı; okul yönetimleri, öğretmenler, veliler ve ilgili kurumların koordineli hareket etmesinin gerekliliğiydi. Yetkililer, iletişim kanallarının açık tutulması ve ortak prosedürlerin uygulanmasının altını çizdi. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA GÖREV YAPACAK SERVİS ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.