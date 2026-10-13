Dolar 49,3609 +0,00%
Euro 55,2792 +0,41%
Bist 12.250,68 +0,82%
Altın Gram 6.620,76 -0,45%
EUR/USD 1,1197 +0,32%
Brent Petrol 105,72 -0,87%
--°

Karapınar'da tüfekli kavga: iki yaralı, iki tutuklama

Eskişehir Odunpazarı Karapınar Mahallesi Tanberk Sokak'ta tüfekli kavgada 2 kişi hafif yaralandı; 5 gözaltından E.Y., Ş.K., S.A., İ.A.A. ve F.D.'den ikisi tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 20:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Karapınar'da tüfekli kavga: iki yaralı, iki tutuklama

Olayın gelişimi:

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi Tanberk Sokak'ta, geçtiğimiz pazar günü iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişinin tüfekle ateş açması sonucu saçmaların hedefi olan M.E. ve F.A. hafif şekilde yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Yaralılardan M.E. kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan F.A., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumunun hafif olduğu bildirildi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Olayın ardından suç aleti tüfeğin bir beze sarılarak Karapınar Mezarlığı istikametine doğru kaçtığı tespit edildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışma sonucu E.Y., Ş.K., S.A., İ.A.A. (18 yaşından küçük) ve F.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. ve S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN F.D. VE S.A., ÇIKARILDIKLARI...

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN F.D. VE S.A., ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tünelde tek araç takla attı: Kozlu'da sürücü yaralandı
images

Aydın merkezli soruşturmada 15 kişiye işlem: Efeler, Kuşadası ve İzmir'de eş zam...
images

Manisa'da jandarmadan dört ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
images

Manisa'da araçta 57 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi ve iki şüpheli tutuklan...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bitlis adliyesi Ata bebek için sporla dayanışma başlattı

Aydın merkezli soruşturmada 15 kişiye işlem: Efeler, Kuşadası ve İzmir'de eş zamanlı operasyon

Manisa'da jandarmadan dört ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Manisa'da araçta 57 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi ve iki şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi