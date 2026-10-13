Karapınar'da tüfekli kavga: iki yaralı, iki tutuklama

Olayın gelişimi:

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi Tanberk Sokak'ta, geçtiğimiz pazar günü iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişinin tüfekle ateş açması sonucu saçmaların hedefi olan M.E. ve F.A. hafif şekilde yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Yaralılardan M.E. kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan F.A., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumunun hafif olduğu bildirildi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Olayın ardından suç aleti tüfeğin bir beze sarılarak Karapınar Mezarlığı istikametine doğru kaçtığı tespit edildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışma sonucu E.Y., Ş.K., S.A., İ.A.A. (18 yaşından küçük) ve F.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. ve S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN F.D. VE S.A., ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.