Dolar 50,2091 -0,02%
Euro 56,3946 +0,14%
Bist 11.712,67 +2,00%
Altın Gram 6.670,28 +0,43%
EUR/USD 1,1232 +0,12%
Brent Petrol 91,48 -1,18%
--°

Çiftlikte gece çıkan yangın 4 bin balyayı yok etti

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Edige köyündeki hayvan çiftliğinde gece saatlerinde başlayan yangın, balyaların bulunduğu alana sıçrayarak 4 bin balyanın yanmasına neden oldu; can kaybı yok.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 08:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çiftlikte gece çıkan yangın 4 bin balyayı yok etti

olayın gelişimi:

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Edige köyünde bir hayvan çiftliğinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ilk olarak balyaların bulunduğu alanda etkisini gösterdi ve kısa sürede yayıldı.

müdahale ve kontrol:

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı ve yangının daha geniş bir alana sıçraması engellendi.

zarar ve etkileri:

Yangında 4 bin balya yanarken, olayda can kaybı yaşanmadı. Çiftlikteki maddi kayıp ve yangının çıkış nedeni yetkililerce değerlendirilmeye devam ediyor.

Ankara’da bir çiftlikte yangın paniği

Ankara’da bir çiftlikte yangın paniği

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
images

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 4 ilde 7 gözaltı
images

CHP Pendik ilçe başkanı Abidin Ekren trafik kazasında ağır yaralandı
images

Anlık kaza kaydında ortaya çıktı: çarpılan yaya sürücünün arkadaşının eşi çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

CHP Pendik ilçe başkanı Abidin Ekren trafik kazasında ağır yaralandı

Anlık kaza kaydında ortaya çıktı: çarpılan yaya sürücünün arkadaşının eşi çıktı

Yenipazar’da engelsiz sosyal katılım için adım atıldı

Erzin'de samanlık yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı