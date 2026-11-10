Çiftlikte gece çıkan yangın 4 bin balyayı yok etti

olayın gelişimi:

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Edige köyünde bir hayvan çiftliğinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ilk olarak balyaların bulunduğu alanda etkisini gösterdi ve kısa sürede yayıldı.

müdahale ve kontrol:

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı ve yangının daha geniş bir alana sıçraması engellendi.

zarar ve etkileri:

Yangında 4 bin balya yanarken, olayda can kaybı yaşanmadı. Çiftlikteki maddi kayıp ve yangının çıkış nedeni yetkililerce değerlendirilmeye devam ediyor.

Ankara’da bir çiftlikte yangın paniği