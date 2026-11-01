Karasu'da sokakları güvene alan operasyon: İstanbul hattından kokain sevkiyatı engellendi

Karasu'da narkotik ekiplerinin yürüttüğü operasyon:

Sakarya'da Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri bir sevkiyatı engelledi. Operasyonda İstanbul'dan geldiği tespit edilen araç durdurularak içindeki iki kişi gözaltına alındı.

Operasyonun seyri ve takip:

Ekipler, B.K. (30) ile S.A. (34) isimli şahısların Kocaali ilçesinden bir araçla İstanbul'a gidip, ardından Karasu ve Kocaali ilçelerine uyuşturucu sevk edecekleri bilgisine ulaştı. Şüphelilerin İstanbul'dan Karasu ilçesine giriş yaptığı tespit edilince fizikî takip yapıldı ve araç önü kesilerek durduruldu. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü.

Ele geçirilen madde ve adli süreç:

Araçta yapılan aramada, K-9 köpeği ile birlikte sürücü koltuğu tarafındaki zeminde 149.60 gram kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. B.K. ve S.A., çıkarıldıkları adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olay, bölgedeki sokak güvenliğini sağlama amaçlı operasyonların bir parçası olarak kaydedildi; soruşturma ve yasal süreç Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor.

SAKARYA'DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN "SOKAKLAR GÜVENDE" OPERASYONU ÇERÇEVESİNDE İSTANBUL'DAN GETİRDİKLERİ UYUŞTURUCU MADDELERLE YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.