Karatay'ın 2027 bütçesi 10 milyar 250 milyon TL yatırımlara öncelik veriyor

Karatay Belediyesi 2027 mali planını açıkladı

Karatay İlçe Belediyesi, 2027 yılı mali bütçesini 10 milyar 250 milyon TL olarak belirledi. Belediyenin açıkladığı plan, mali disiplin ve tasarrufu ön planda tutan bir yönetim anlayışını yansıtıyor. Belediye, yatırımlarını borçlanmadan ve faiz gideri oluşturmadan yürütmeyi hedefliyor; bu kapsamda yatırım yapan müdürlüklere ayrılan kaynak toplam bütçede öncelikli bir pay oluşturuyor.

yatırım dağılımı ve müdürlüklere ayrılan kaynaklar:

Karatay Belediyesi, bütçesini geçen yıla göre 750 milyon TL artırarak 2027 yılına hazır hale getirdi. Yatırımlar kamu hizmetleri ve altyapıya odaklandı. Bütçeden en büyük payı alan müdürlükler ve ayrılan kaynaklar şöyle sıralanıyor: Yapı Kontrol Müdürlüğü 2 milyar 100 milyon TL, Fen İşleri Müdürlüğü 1 milyar 690 milyon 480 bin TL. Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol ile Emlak ve İstimlak müdürlüklerine ayrı ayrı 750 milyon TL kaynak ayrıldı. Bu beş müdürlüğün toplam ödeneği 6 milyar 40 milyon 480 bin TL olarak açıklandı; bu rakam belediyenin toplam bütçesinin yaklaşık %59'una karşılık geliyor.

Dağılım, ilçede ulaşım altyapısı, yol, asfalt ve üstyapı çalışmaları ile eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel tesislerin yapımına ağırlık verildiğini gösteriyor. Belediye; yeşil alanların artırılması, çevre hizmetleri ve planlı kentleşme konularında da kaynak tahsisini sürdürecek.

mali disiplin ve borçsuz yönetim anlayışı:

Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2027 mali bütçesinin hayırlı olmasını dileyerek mali disiplinden taviz vermeyeceklerini vurguladı. Başkan Kılca, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kaynaklarımızı en doğru ve verimli şekilde kullanmaya özen gösterdik. İsrafı önleyerek, tasarrufu esas alarak Karatay’ımıza önemli eserler kazandırdık," dedi. Kılca ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bugün hiçbir kuruma, bankaya veya şahsa borcumuz bulunmuyor. Faiz giderimiz sıfır. Tüm yatırımlarımızı kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştiriyoruz."

Başkan Kılca, bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "10 milyar 250 milyon TL olarak belirlediğimiz bütçemizin yaklaşık %59’unu yatırım yapan müdürlüklerimize ayırdık. Yollarımızdan parklarımıza, okullarımızdan sağlık tesislerimize kadar her alanda Karatay’ımıza değer katmaya devam edeceğiz," diye konuştu. Belediye, 2027 planıyla hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı hem de geleceğin Karatay'ını inşa etmeyi amaçlıyor.

KONYA’NIN MERKEZ KARATAY İLÇE BELEDİYESİ’NİN 2027 YILI MALİ BÜTÇESİ 10 MİLYAR 250 MİLYON TL OLARAK BELİRLENDİ. BORÇLANMADAN VE FAİZ GİDERİ OLUŞTURMADAN YATIRIMLARINI ÖZ KAYNAKLARIYLA SÜRDÜREN KARATAY BELEDİYESİ, BÜTÇESİNDEN YATIRIM YAPAN MÜDÜRLÜKLERE 6 MİLYAR TL’Yİ AŞKIN KAYNAK AYIRDI.