Fon mağdurlarının ödemesi devletten değil manipülasyon yapanlardan karşılanacak

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat'ta basın mensuplarıyla bir araya gelerek fonlarla ilgili yürütülen soruşturmalar ve mağdur yatırımcılara yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Beyazıt, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren net bir tavır aldığını ve olayın üzerinin örtülmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Soruşturmalar ve incelemeler:

Beyazıt, adli ve idari süreçlerin başlatıldığını; Cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturmaları yürüttüğünü ve Devlet Denetleme Kurulu tarafından ilgili kamu kurumları ve şirketlere yönelik incelemelerin devam ettiğini aktardı. Yönetim süreçlerindeki eksiklikler, ihmal ve görevini kötüye kullanan kişilere ilişkin tespitler olması halinde gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

Konunun takip edildiğini ve vatandaşlardan gelen uyarıların değerlendirildiğini vurgulayan Beyazıt, yetkililerin sorumluların kim olduğuna bakmaksızın gereğini yerine getireceğini ifade etti.

Ödemelerin kaynağı ve sorumlulara yönelik adımlar:

Mağdur yatırımcıların zararlarının giderilmesi için yasal düzenleme yönünde adımların atıldığını söyleyen Beyazıt, ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağını net biçimde açıkladı. Beyazıt'ın sözleriyle, "Devletin hiçbir kuruşu buraya gitmeyecektir." Ödemelerin, fon olayına karışan ve manipülasyon yapan kişilerin paralarıyla sağlanacağı bildirildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve ilgili diğer kurumlarda görevini kötüye kullanan veya ihmalde bulunan kişilere yönelik idari ve cezai işlemlerin de uygulanacağı kaydedildi. Beyazıt, AK Parti olarak vatandaşın yanında olduklarını ve dolandırıcılık veya manipülasyon yapıldığı tespit edilenlerle ilgili her türlü cezai işlemin, "kim yaparsa yapsın", uygulanacağını belirtti.

TBMM Başkanvekili, sürecin hem mağdurların haklarını korumaya hem de sorumluların tespit edilip hesap vermesini sağlamaya yönelik olarak yürütüldüğünü vurguladı.

TOKAT'TA BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELEN TBMM BAŞKANVEKİLİ YUSUF BEYAZIT, FONLARLA İLGİLİ MANİPÜLASYON VE DOLANDIRICILIK İDDİALARI İLE YATIRIMCILARIN ZARARLARININ GİDERİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.