Karavanla Türkiye'yi gezen Fransız çift, Meke Gölü'nde doğayla iç içe kamp yaptı

Fransız çiftin Meke Gölü deneyimi

Türkiye'yi karavanlarıyla gezen Jean-Marc Garcia ve Maite Menager, Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü çevresinde kamp kurup doğa yürüyüşü yaptı. İnternette gördükleri gölü merak ederek bölgeye gelen çift, gölün mevcut durumuna rağmen çevrenin sunduğu atmosfer ve manzaradan etkilendi.

rotaları ve ziyaret ettikleri yerler:

Fransız çift, Türkiye turu boyunca Ağrı, Van, Diyarbakır, Aksaray ve Nevşehir gibi şehirleri ziyaret etti. Gezileri sırasında Nemrut Dağı, İshak Paşa Sarayı ve Kapadokya'daki yeraltı şehirleri gibi tarihi ve doğal noktaları da gördüler.

gözlemler ve ayrılış planı:

Bölgedeki yürüyüşleri sırasında çift, gölün su seviyesinin düşük olduğunu ancak bunun seyahat deneyimlerini gölün sunduğu atmosferle gölgeleyemediğini söyledi. Türkiye'de geçirdikleri sürenin kendileri için unutulmaz olduğunu belirten gezginler, ülke ziyaretlerini tamamladıktan sonra 20 Ekim'de Türkiye'den ayrılarak rotalarına devam edeceklerini ifade etti.

TÜRKİYE’Yİ KARAVANLARIYLA GEZEN FRANSIZ EVLİ ÇİFT JEAN-MARC GARCİA VE MAİTE MENAGER, KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE BULUNAN MEKE GÖLÜNÜ ZİYARET EDEREK KAMP YAPIP DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPTI.