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Karayolunda tehlikeli oyun: otomobil defalarca kamyonun önünde fren yaptı

Karabük-Bartın kara yolunda bir otomobil sürücüsünün kamyonun önüne geçip defalarca ani fren yapması, kamyonun araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:04

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karayolunda tehlikeli oyun: otomobil defalarca kamyonun önünde fren yaptı

olayın görüntüleri ve gelişimi:

Karabük-Bartın kara yolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonun önüne geçen bir otomobil sürücüsü, birkaç kez ani fren yaparak kamyonu durdurmaya çalıştı. Tehlikeli manevralar sırasında sürücü bir süre sonra el hareketi yaptıktan sonra yoluna devam etti.

Yaşananlar, kamyonun araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi; görüntülerde aracın önüne geçme, tekrar tekrar fren yapma ve sürücünün el işareti net biçimde görülüyor.

güvenlik ve riskler:

Böylesi ani frenler ve öne geçmeler, arkadan çarpma, ani şerit değişiklikleri ve zincirleme kazalar riskini artırır. Özellikle kamyon gibi büyük ve ağır araçların durma mesafesinin uzun olması, tehlikeyi büyütür.

görüntülerin değerlendirilmesi:

Kayıtlar olayın tespiti ve sorumluların belirlenmesi için delil niteliği taşıyabilir. Trafikte benzer bir durumla karşılaşılması halinde, diğer sürücülerin güvenli mesafeyi koruması ve gerekirse yetkili mercilere bildirimde bulunması önerilir.

KARABÜK-BARTIN KARA YOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN KAMYONUN ÖNÜNE GEÇEREK DEFALARCA ANİ...

KARABÜK-BARTIN KARA YOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN KAMYONUN ÖNÜNE GEÇEREK DEFALARCA ANİ FREN YAPMASI, ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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