Şanlıurfa'da raflardan toplanan binlerce son kullanma tarihi geçmiş gıda ve hijyen ürünü imha edildi

denetimin kapsamı ve ekiplerin müdahalesi:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla kent genelinde zincir marketler ve gıda satış noktalarında kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde insan sağlığını riske atabilecek çok sayıda ürün tespit edildi.

tespit edilen ürünler ve durumları:

Kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünler arasında kurtlanmış pirinç, tarihi geçmiş hijyen ürünleri, çocuk bezleri ile biber salçası ve nar ekşisi gibi temel gıda maddeleri yer aldı. Tespit edilen bu ürünler derhal raflardan kaldırıldı ve insan tüketimine kesinlikle uygun olmadığı için imha edildi.

uygulanan yaptırımlar ve tüketici uyarısı:

Son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş ürünleri satışa sunan işletmelere karşı yasal işlem başlatılarak para cezası uygulandı. Zabıta ekipleri, denetimlerin süreceğini bildirirken vatandaşları alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini mutlaka kontrol etmeleri konusunda uyardı. Ayrıca, şüpheli veya bozulmuş ürünle karşılaşılması halinde ilgili birimlere bildirimde bulunulması istendi.

Belediye yetkilileri, düzenli denetimlerle tüketici sağlığının korunmasının öncelik olmaya devam edeceğini vurguladı ve işletmelerin hijyen ile etiketleme kurallarına sıkı şekilde uymalarının önemine dikkat çekti.

Şanlıurfa’da son kullanma tarihi geçmiş binlerce ürün ele geçirildi