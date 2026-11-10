Sonbahar ve kar Alaçam kırsalında kartpostallık manzara oluşturdu

Hava ve manzara:

Samsunun Alaçam ilçesinin kırsal bölgelerinde, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte doğa beyaza büründü. Aynı zamanda ağaçlarda kalan sonbahar yaprakları, yer yer yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarıyla beyaz örtünün üzerinde kontrast oluşturarak kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Havadan görüntüler:

Dronla havadan çekilen görüntülerde kırsal alanların geniş panoramik görünümü izleyiciye sunuldu. Kar ve sonbahar unsurlarının bir arada görüldüğü karelerde, ağaçların tepesinde kalan renkli yapraklarla yere yeni düşen kar tabakası arasındaki geçiş net biçimde kayda geçti.

Yeşil, sarı ve kahverenginin beyaz örtüyle buluştuğu alanlar, yerleşim yerlerine yakın kırsal yolları ve eğimli arazileri de içine alarak izleyenlere görsel bir şölen sundu. Bu tür mevsim geçişleri, bölgenin doğal çeşitliliğini ve manzara zenginliğini gözler önüne seriyor.

Göz alıcı detaylar:

Görüntülerdeki kontrast, özellikle yüksek rakımlı kıyı kesimlerinde daha belirgin. Karın beyazlığı ile sonbahar yapraklarının sıcak tonları arasındaki denge, fotoğraf ve video çalışmaları için dikkat çekici kompozisyonlar oluşturuyor. İzleyenler, Alaçam kırsalında nadiren bir arada görülen bu görsel birlikteliğin yarattığı etkiden etkilendi.

SAMSUN'UN ALAÇAM İLÇESİNİN KIRSAL KESİMLERİNDE SONBAHAR RENKLERİ İLE KAR ÖRTÜSÜNÜN BULUŞTUĞU EŞSİZ MANZARA DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.