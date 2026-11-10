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Sarıkamış'ta kardan sahne: altı kurt ve bir akbabanın aynı karede buluşması

Kars Sarıkamış'ta karla kaplı arazide çekilen görüntülerde altı kurtun bir arada dolaştığı ve bir akbabanın aynı alanda görüldüğü anlar kaydedildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:24

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Sarıkamış'ta kardan sahne: altı kurt ve bir akbabanın aynı karede buluşması

Sarıkamış'ta yaban hayatından dikkat çeken anlar

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplı geniş bir arazide, doğadan nadir bir kare kayda geçti. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde 6 kurt birlikte hareket ederken, aynı alanda bir akbaba'nın da bulunduğu görüldü. Kayıtlarda kurtlardan birinin ağzında yiyecek olduğu anlar da dikkat çekti.

Kurtların gözlemlenen davranışı:

Görüntülerdeki kurt sürüsü, karlı zeminde bir arada dolaşıyor; bu birliktelik hem beslenme hem de bölge içi hareket açısından tipik davranışları yansıtıyor. İzlenen anlarda bir kurtun ağzında bir parça yiyecek görünmesi, akbabanın aynı bölgeye dikkat çekmesine neden oldu. O anların cep telefonu kamerasına yansıtılması, doğadaki etkileşimi somut bir şekilde belgeledi.

Bölgenin doğal zenginliği ve kış etkisi:

Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen ormanlık ve açık alanlar, çok sayıda yaban hayvanına yaşam alanı sunuyor. Kış koşullarında ortaya çıkan bu tür görüntüler, bölgenin doğal çeşitliliğini ve yaban hayatının dinamiklerini gözler önüne seriyor. İzleyenler için hem ilgi çekici hem de doğanın zorluklarını hatırlatan kareler oluştu.

Kaydedilen görüntüler, bölgedeki doğal dengenin ve türler arası etkileşimin çarpıcı bir örneğini sunarken, yaban hayatının korunmasının önemine dair gözlemler için de değerli bir arşiv oluşturdu.

SARIKAMIŞ’TA 6 KURT İLE 1 AKBABA, KARLA KAPLI ARAZİDE AYNI KAREYE GİRDİ. CEP TELEFONU KAMERASIYLA...

SARIKAMIŞ’TA 6 KURT İLE 1 AKBABA, KARLA KAPLI ARAZİDE AYNI KAREYE GİRDİ. CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERDE, KURTLARIN KARLI ARAZİDE DOLAŞTIĞI SIRADA BİR AKBABANIN DA AYNI BÖLGEDE BULUNMASI DİKKAT ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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