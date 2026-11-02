Turgutlu belediyespor haftayı üç sette tamamlayıp ikinci sıraya yükseldi

maç özeti:

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi 5. hafta maçında Karşıyaka'yı Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda konuk etti. Karşılaşmayı 25-16, 25-16, 25-20 set sonuçlarıyla 3-0 kazanmayı başaran kırmızı siyahlılar, bu net galibiyetle ligdeki konumunu güçlendirerek 2. sıraya yükseldi.

oyunun kilit noktaları:

Maçın ilk iki setinde Turgutlu Belediyespor, blok ve servis organizasyonunda rakibine üstünlük kurdu; setleri aynı skorla 25-16 tamamladı. Üçüncü sette Karşıyaka daha dirençli bir performans gösterse de Turgutlu ekibi savunma ve kontra hücumlarda hata yapmayarak seti 25-20 kazanıp maçı sonlandırdı. Takımın disiplinli ve mücadeleci oyunu, set içindeki kritik anlarda kontrolü elinde tutmasına yardımcı oldu.

teknik ekip ve sonraki hedef:

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, maç sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Karşıyaka karşısında sahaya koyduğumuz mücadele ve aldığımız net galibiyetten dolayı mutluyuz. Oyuncularımız maç boyunca disiplinli, istekli ve mücadeleci bir oyun sergiledi. Takım olarak her geçen hafta daha iyi bir seviyeye ulaşıyoruz. Bu galibiyet hem moral hem de motivasyon açısından bizim için oldukça değerli. Hedefimiz, yakaladığımız bu ivmeyi sürdürerek ligde üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak".

Takımın bir sonraki sınavı, 8 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda Gaziemir Belediyespor karşısında oynanacak. Bu maç, Turgutlu için ligdeki üst sıralardaki yerini koruma açısından önem taşıyor.

TURGUTLU BELEDİYESİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, KARŞIYAKA İLE KENDİ SAHASINDA OYNADIĞI MAÇI 3-0 KAZANARAK HAFTAYI GALİBİYETLE TAMAMLADI.