Köpeğiyle birlikte yürümeyi günlük rutin olarak savundu

Görüntüler ve tepki:

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sabah saatlerinde bir fırının önünden geçen Osman Çandar'ın, köpeği Nohut'u ön patisinden tutarak yürüttüğü anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Paylaşılan görüntüler, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "köpeğe zorluk çıkarıldığı" iddialarına yol açtı.

Sahibin açıklaması:

Görüntülerin çekilmesinden rahatsızlık duymadığını belirten Çandar, fırına kahvaltılık almak için gittikleri sırada tanımadıkları birisinin görüntü çektiğini söyledi. Yolun kalabalık olması gerekçesiyle köpeğin patisinden tutarak yürüttüğünü ifade ederek, "Biz bu durumdan gayet memnunuz. Nasıl bir hayvansever olduğumun bilinmesi güzel bir şey. Yol çok kalabalık olduğu için patisinden tutarak yürüttüm." dedi.

Eğitim ve günlük rutin iddiası:

Çandar, Nohut'un eğitimli bir köpek olduğunu ve aralarındaki bağ nedeniyle bu yöntemi tercih ettiklerini savundu. Sahibinin aktardığına göre Nohut bu şekilde yürümeye alışkın: "Zaten kendisi istiyor. Bu konuda da eğitimli bir köpek. Böyle zıplayıp tutmamı istiyor. Köpeğim beni biraz fazla seviyor, ben de onu çok seviyorum. Nereye gitsem arkamdan gelmek için uğraşıyor. Ben de patisinden tutarak bazen beraber yavaş yavaş yürüyoruz. Bizim günlük rutinimiz bu şekilde. Hep böyle iç içeyizdir"

OSMAN ÇANDAR VE KÖPEĞİ