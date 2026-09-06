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Karkamış'ta motosikletin devrilmesi iki kardeşin ölümüne neden oldu

Gaziantep Karkamış'ta motosiklet devrilip mezarlık duvarına çarptı; 23 yaşındaki İbrahim Halil Yağmurlu ile 32 yaşındaki Ali Yağmurlu yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:28

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karkamış'ta motosikletin devrilmesi iki kardeşin ölümüne neden oldu

Karkamış'ta motosiklet kazası

Gaziantep'in Karkamış ilçesi Keleklioğlu Mahallesinde seyir halindeki bir motosikletin devrilmesi sonucu iki kardeş hayatını kaybetti. Kazada motosikletin mezarlık duvarına çarpması sonrası her iki sürücü de ağır yara aldı.

Kazada hayatını kaybedenler:

Kazada yaşamını yitirenlerin kimlik tespitleri yapıldı. Hayatını kaybeden iki kardeş 23 yaşındaki İbrahim Halil Yağmurlu ve 32 yaşındaki Ali Yağmurlu olarak bildirildi. Olay yerinden alınan cenazeler Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

soruşturma ve cenaze işlemleri:

Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yapılan otopsinin ardından cenazeler, defin işlemleri için ailelerine teslim edildi. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin araştırmayı sürdürüyor.

23 YAŞINDAKİ İBRAHİM HALİL YAĞMURLU

23 YAŞINDAKİ İBRAHİM HALİL YAĞMURLU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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