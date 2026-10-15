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Karlıova’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece etkili sağanak, rögarların tıkanmasına yol açtı; sokaklar göle dönerken esnaf iş yerlerine ulaşamadı, mazgalları açtı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:00

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Karlıova’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü

Karlıova'da yağışın yol açtığı sorunlar:

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Etkili yağışla birlikte cadde ve sokaklar kısa sürede suyla doldu, ulaşımda aksama meydana geldi.

esnafın yaşadığı güçlükler:

İlçede esnaflık yapan Ömer Şengül, yoğun yağış nedeniyle iş yerlerine ulaşmakta zorlandıklarını, eşyaların suyun üzerine düştüğünü ve yolların kapalı olduğunu anlattı. Şengül'ün açıklaması şöyle: "Geceden yağmur yağdı. Yağmur da fazla yağdı. Çok yoğun yağdığı için rögarları kapattı. Tabii biz kendi dükkanlarımıza gidemiyoruz. Gitmediğimiz için eşyalarımız hep suyun üzerine düşüyor. Arabalar da yan tarafta duruyor. Yol şu an kapalı, açık değil. Tıkalı yeri biz açtık, bakalım sonuç ne olacak."

altyapı ve tahliye çalışmaları:

Yağış sırasında rögarların tıkanması, suyun hızlı birikmesine neden oldu; bu durum hem yaya hem de araç trafiğini etkiledi. Tıkalı mazgalları açmak için müdahale eden esnaf, yaşanan sorunun altyapı yetersizliklerini ortaya çıkardığını ifade etti. Rögar tıkanmaları nedeniyle bazı yollar kullanılamaz hale geldi.

BİNGÖL&#039;ÜN KARLIOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASINDA CADDELER ADETA GÖLE...

BİNGÖL'ÜN KARLIOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASINDA CADDELER ADETA GÖLE DÖNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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