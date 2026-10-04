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Karlıova'da Toklular geleneği at yarışlarıyla yaşatıldı

Karlıova'da 4. Geleneksel Toklular at yarışlarına 40 yarışmacı katıldı, dört kategoride kupa ve para ödülleri verildi; etkinlik yoğun ilgi çekti.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 20:34

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Karlıova'da Toklular geleneği at yarışlarıyla yaşatıldı

4. Geleneksel Toklular At Yarışları Karlıova'da gerçekleştirildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde düzenlenen 4. Geleneksel Toklular At Yarışları, bölgeden ve komşu illerden gelen atlarla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe Erzurum, Muş ve Kars başta olmak üzere farklı illerden toplam 40 yarışmacı katıldı. Yarışlar boyunca seyirciler heyecanlı anlar yaşadı ve program yoğun ilgi gördü.

yarışlar ve sonuçlar:

Organizasyon, Karlıova Kaymakamlığı tarafından Toklular köyünde gerçekleştirildi. Müsabakalar dört kategoride tamamlandı ve dereceye giren sporculara kupa ve para ödülü takdim edildi. Yarış sonuçlarında öne çıkan isimler şunlar oldu: Arap Atı A Grubu’nda Tolga Kınık, Arap Atı B Grubu’nda Fuat Karabağ, İngiliz Atı C Grubu’nda Ferdi Polat, İngiliz Atı D Grubu’nda ise Ferit Karşal birinci olarak kürsüye çıktı.

valinin mesajı ve katılımcı heyeti:

Programda konuşan Bingöl Valisi Cahit Çelik, kentte sağlanan huzur ve güven ortamının sosyal ve kültürel faaliyetlerin canlanmasındaki önemine vurgu yaptı. Çelik, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Bu memlekette huzurun, güvenin olması gerekiyor. Maalesef yıllarca terör belasından dolayı hem alt yapı anlamında hem hizmet anlamında sıkıntı çektik. Hem de bu tür sosyal ve kültürel etkinlikler yapılamadı. Ama Allah’a binlerce kez şükürler olsun bugün Bingöl’ün dağlarında, ovalarında, yaylalarında, derelerinde huzur var, güven var".

Yarışa, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Gökhan Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Solhan Kaymakamı Okan Ayaz, AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu ile Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay ve kurum müdürleri katıldı. Etkinlik, bölge halkının ve misafirlerin yoğun katılımıyla kültürel bir şenlik havasında tamamlandı.

Yerel organizasyonun başarıyla ilerlemesi, hem sporcularda hem de izleyicilerde olumlu yankı buldu; katılımcılar ve yetkililer, benzeri etkinliklerin devam etmesini önemsediklerini belirtti.

BİNGÖL VALİSİ CAHİT ÇELİK

BİNGÖL VALİSİ CAHİT ÇELİK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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