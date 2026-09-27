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Karpuz ikramı güven kazandırdı: Arpaözü'nde tilki çifti bahçeye geri döndü

Arpaözü'de karpuz ikramı yapan ev sahibi Gönül Boztaş, aynı tilkinin eşiyle dönmesi üzerine yuvalarını bulup tilki ailesini beslemeye başladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 11:45

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Karpuz ikramı güven kazandırdı: Arpaözü'nde tilki çifti bahçeye geri döndü

Karpuz ikramı güven kazandırdı: Arpaözü'nde tilki çifti bahçeye geri döndü

Sivas merkeze bağlı Arpaözü köyünde yaşayan bir aile, bahçelerine giren tilkinin karpuzu beğenmesiyle şaşkın ama sıcak bir karşılaşma yaşadı. O anlar ev sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı ve köyde yüzleri güldüren bir hikâyeye dönüştü.

bahçede başlayan tanışma:

Olay, köyün yerleşim alanına yakın bir müstakil evin bahçesinde gerçekleşti. Aç olduğu düşünülen bir tilki bahçeye girip yemek ararken ev sahibi karpuz ikram etti. Tilki, ikramı yiyip karnını doyurduktan sonra ayrıldı; bu ilk karşılaşma kısa sürede karşılıklı güvenin temelini attı.

aynı tilki, eşiyle geri döndü:

Birkaç gün sonra aynı bahçeye dönen tilki bu kez yalnız değildi, yanında eşi vardı ve birlikte yemek aramaya devam ettiler. O gün havanın yağışlı olması nedeniyle ev sahibi misafirlerine yemek veremeyince, durum başka bir aşamaya geçti: ev sahibi tilki çiftinin yuvasını arayıp bulmaya karar verdi.

Ev sahibi Gönül Boztaş yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bir gün tilki evimize geldi. Bahçede gezerken orada bulunan karpuzu yediğini gördük. Çok şaşırdık sonra tilkinin çok aç olduğunu fark ettik. Birkaç gün sonra tekrar geldi ama bu kez tek başına değildi. Eşiyle beraber gelmişlerdi ama umduklarını bulamadılar. O gün hava yağmurlu olduğu için onlara yemek veremedik. Sonra ben araştırmaya başladım ve yuvalarını buldum. Tilki çiftinin iki tane de yavrusu vardı. Sonra dayanamadım ve buraya yemek getirmeye başladım".

Boztaş, yağmurlu bir günde misafirlerine ikram edememenin ardından tilki ailesinin yuvasını tespit edip düzenli olarak yiyecek bırakmaya başladı. Ev sahibinin yakın ilgi ve desteği, tilki ailesinin zamanla bahçeye daha rahat gelmesine neden oldu.

Bu olay, köyde yaşayanların gündelik hayatına sıcak bir anı olarak yansıdı; cep telefonu kamerasına yansıyan kısa kayıtlar ise sosyal çevrede ilgiyle karşılandı. Tilki çiftinin ve yavruların durumu yakın takibe alındı ve ev sahibi beslemeyi sürdürdü.

GÖNÜL BOZTAŞ

GÖNÜL BOZTAŞ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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