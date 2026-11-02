Latmos'un izinde gazeteciler doğa ve tarihle buluştu

Etkinlik ve katılımcılar:

Aydın Gazeteciler Cemiyeti tarafından mesleki dayanışma ve birlikteliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe Aydın'da görev yapan gazeteciler ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde eğitim gören gazetecilik öğrencilerinden oluşan 33 kişilik grup katıldı. Katılımcılar Koçarlı ilçesine bağlı Bağarcık Mahallesi'ndeki parkurda bir araya geldi ve 7 kilometrelik parkur boyunca yürüyüş yaptı.

Latmos'un tarihi ve doğal mirası:

Güzergah boyunca katılımcılar Latmos olarak bilinen bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Rota üzerinde kaya mezarları, kale kalıntıları ve tarih öncesi kaya resimleri ziyaret edilerek bölgenin tarihsel dokusu yerinde gözlemlendi.

AGC Başkanı İnan Gül, "Meslektaşlarımızı bu tarz sportif faaliyetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Ancak bu etkinliklerimizi yalnızca spor ve doğa yürüyüşü olarak değerlendirmiyoruz. Aynı zamanda yaşadığımız coğrafyanın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yerinde görmeyi, tanımayı ve kamuoyuna tanıtmayı da önemsiyoruz. Latmos, binlerce yıllık tarihiyle keşfedilmeyi ve korunmayı hak eden çok kıymetli bir bölge. Gazeteciler olarak bu değerleri yerinde incelemek, haberleştirerek daha geniş kitlelere ulaştırmak ve bölgenin tanıtımına katkı sunmak da bizim sorumluluğumuzdur. Etkinlikte bizlere destek olan İncirliova Belediye Başkanımız Aytekin Kaya, Koçarlı Belediye Başkanımız Özgür Arıcı ile Gençlik ve Spor Müdürümüz Serhat Yığmatepe’ye de teşekkür ediyoruz" dedi.

AYDINLI GAZETECİLER LATMOS’UN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETTİ