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Karpuzlu'da sahtecilere geçit yok: vatandaşlara telefon dolandırıcılığı uyarısı

Karpuzlu'da polis ekipleri, kendilerini polis, asker veya savcı diye tanıtıp para/altın veya hesap bilgisi isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Karpuzlu'da sahtecilere geçit yok: vatandaşlara telefon dolandırıcılığı uyarısı

Karpuzlu'da bilgilendirme çalışması:

Karpuzlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçedeki iş yerleri, parklar ve sokaklarda yürüttükleri ziyaretlerle vatandaşlarla bir araya gelerek dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yaptı. Ekipler, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarına karşı farkındalık oluşturmayı hedefledi.

hangi yöntemlere dikkat edilmesi gerekiyor:

Çalışmada, dolandırıcıların sıklıkla kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıttığı; terör örgütü soruşturması, gizli operasyon, hesap güvenliği, ödül ve çekiliş gibi bahanelerle vatandaşlardan para, altın veya kişisel bilgi talep edebildiği vurgulandı. Bu tür iddiaların genellikle telefon veya mesaj yoluyla geldiğine dikkat çekildi.

yetkililerin uyarısı ve yapılması gerekenler:

Yetkililer, hiçbir kamu görevlisinin telefon aracılığıyla vatandaştan para, altın ya da hesap şifresi talep etmeyeceğini belirterek şüpheli aramalara karşı dikkatli olunmasını istedi. Vatandaşların, böyle bir durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmeleri ve kişisel bilgilerini paylaşmamaları gerektiği tekrarlandı.

Polis ekipleri, özellikle yaşlı ve yalnız yaşayanların hedef alınabildiğini hatırlatarak komşularla iletişimde kalınmasını ve şüpheli taleplerin yetkililere bildirilmesini önerdi. Yapılan bilgilendirmelerin, dolandırıcılık olaylarının önlenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

AYDIN’IN KARPUZLU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ, KENDİSİNİ POLİS, ASKER VEYA SAVCI OLARAK TANITARAK...

AYDIN’IN KARPUZLU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ, KENDİSİNİ POLİS, ASKER VEYA SAVCI OLARAK TANITARAK VATANDAŞLARI DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN KİŞİLERE KARŞI BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI YAPTI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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