kars’a yeni yaşam alanı: kent ormanı millet ormanı olarak planlanıyor

Kars programı ve saha incelemeleri:

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Kars Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kentte yürütülen ormancılık faaliyetlerini yerinde inceledi. Ziyarette Kars Orman İşletme Müdürü Şener Arifoğulları de hazır bulundu ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmelerde, şehir içindeki yeşil alan ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlar ele alındı; mevcut uygulamaların durumu değerlendirilirken önümüzdeki dönem programları üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Kent ormanı planı:

Programın önemli duraklarından biri, Kars kent merkezinde planlanan alan oldu. Karakurt ve beraberindeki heyet, sahada yaptıkları incelemede alanın mevcut durumunu ve kullanım potansiyelini yerinde değerlendirdi. Yapılan değerlendirmelerde, gerekli tahsis ve izin işlemlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu alanın 'Millet Ormanı' olarak düzenlenmesi ve halkın kullanımına sunulması hedefi öne çıktı.

Planlanan düzenlemeyle alanın, vatandaşların dinlenebileceği, doğayla vakit geçirebileceği ve çeşitli rekreasyon faaliyetlerinden yararlanabileceği bir sosyal yaşam alanına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Ağaçlandırma sahaları ve bakım:

Bölge Müdürü Karakurt’un Kars programındaki bir diğer inceleme noktası ise Cumhuriyet (Yol Açan) Köyü’ndeki ağaçlandırma sahası oldu. Burada geçmiş yıllarda tesis edilen meşcereler yerinde incelendi; ağaçların gelişim durumu, sıklık ve kapalılık özellikleri değerlendirildi.

İncelemelerde, mevcut ağaçlandırma sahalarının düzenli takibi ve bakımının önemine vurgu yapıldı. Sahaların sağlıklı gelişiminin sürdürülebilmesi için yapılması gereken bakım çalışmaları ve izleme programlarının etkin biçimde uygulanması gerektiği belirtildi.

Talimatlar ve sonraki adımlar:

İncelemelerin ardından Karakurt, Kars Orman İşletme Müdürlüğü ve saha çalışmalarına ilişkin genel değerlendirmelerde bulunarak yürütülen ormancılık faaliyetlerinin planlanan programlar doğrultusunda titizlikle sürdürülmesi talimatını verdi. Mevcut ağaçlandırma sahalarının geliştirilmesi ve bakım çalışmalarının etkinleştirilmesi öncelikler arasında yer aldı.

Ziyaret, Kars’ta ormancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kent halkının kullanımına sunulabilecek yeni yeşil alanların oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerle sonlandı. Yetkililer, planlama ve izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından uygulama aşamasına geçileceğini bildirdi.

KARS’A YENİ YEŞİL YAŞAM ALANI GELİYOR: KENT ORMANI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI(KARS-İHA)