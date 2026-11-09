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karşıyaka, beşiktaş'ı bir sayı farkla geçti

Karşıyaka, Türkiye Sigorta BSL 7. haftasında Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda Beşiktaş'ı 84-83 mağlup ederek zorlu maçı bir sayı farkla kazandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 21:25

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

karşıyaka, beşiktaş'ı bir sayı farkla geçti

maç özeti:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. haftasında Karşıyaka, evinde Beşiktaş'ı 84-83 yenerek haftayı galibiyetle kapadı. Karşılaşma baştan sona çekişmeli geçti ve tek sayı farkı maçın ne kadar dengeli olduğunu gösterdi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk. Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu.

periyotlar ve maçın akışı:

1. periyot 22-17 Beşiktaş lehine tamamlanırken devreye 40-38 Karşıyaka üstünlüğü ile girildi. Üçüncü periyot sonunda skor 59-52 Beşiktaş'i gösteriyordu; son çeyrekte ise ev sahibi takım maçın kaderini değiştirerek öne geçti ve maçı bir sayı farkla aldı.

kadrolar ve skorer katkılar:

Karşıyaka Basketbol: Muhaymin Mustafa 2, Briante Weber 12, Xavier Munford, Markel Starks 13, Ishmael El-Amin 15, Rashard Kelly 13, Hakan Sayılı 5, Yavuz Gültekin 9, Steven Enoch 12, Yakuba Ouattara 3. Başantrenör: Nenad Markovic.

Beşiktaş: Devon Dotson 12, Lonnie Walker IV 17, Metecan Birsen 3, Anthony Brown 6, Ante Zizic 8, Berk Uğurlu 2, Conor Morgan 7, Yağız Aksu, Scottie Wilbekin 10, Eugene Omoruyi 2, Furkan Korkmaz 8, Wenyen Gabriel 8. Başantrenör: Dusan Alimpijevic.

Her iki takım da geniş skorer dağılımı ile rakibine cevap verirken, maçın tek sayı farkla sonuçlanması sezonun erken döneminde dengeli bir rekabet tablosunun işareti oldu.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ&#039;NİN 7. HAFTASINDA KARŞIYAKA, EVİNDE BEŞİKTAŞ’I 84-83 MAĞLUP...

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 7. HAFTASINDA KARŞIYAKA, EVİNDE BEŞİKTAŞ’I 84-83 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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