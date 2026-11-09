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Milliler Belçika ve Fransa sınavı için İstanbul'da toplandı

A Milli Futbol Takımı, Belçika ve Fransa maçları öncesi İstanbul'da toplandı; Hasan Doğan tesislerinde çoğu oyuncu sahada çalıştı, bir kısmı rejenerasyon yaptı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 23:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Milliler Belçika ve Fransa sınavı için İstanbul'da toplandı

Antrenman çalışmasının ayrıntıları:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi maçları öncesinde İstanbul'da bir araya geldi ve ilk idmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik ekip, kampın başlangıcında oyuncu yönetimini ön planda tutan bir program uyguladı.

Isınma ile başlayan antrenman, saha içi yoğunluğun kademeli olarak artırıldığı bir akışla sürdü. Çalışma; 5'e 2 pas organizasyonu ile devam etti ve dar alan oyunlarıyla sonlandırıldı. Dünkü kulüp maçlarında belirli sürelerin üzerinde forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sahada çalıştı.

Aral Şimşir ise tedavi sürecine paralel olarak bireysel egzersiz programı doğrultusunda çalışma yaptı.

Hazırlık programı ve maç takvimi:

Milliler, hazırlıklarına yarın saat 17.15'te yapacağı antrenmanla devam edecek. Ay-yıldızlı ekip, 12 Kasımda İzmir'de Belçika ile karşılaşacak, ardından 15 Kasımta deplasmanda Fransa ile oynayacak.

Teknik ekip ve oyuncular, saha içi uyumu ve oyuncu dinlenmesini dengede tutarak hazırlıkları sürdürecek; kamp süresince takımın fiziksel durumuna göre programlar düzenlenecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ&#039;NDE BELÇİKA VE FRANSA İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMALAR İÇİN...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ'NDE BELÇİKA VE FRANSA İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMALAR İÇİN İSTANBUL'DA TOPLANDI VE İLK ÇALIŞMASINI YAPTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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