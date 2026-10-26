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Karşıyaka genç gücüyle Bolu'da sürpriz peşinde

Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Boluspor karşısına altyapı ağırlıklı genç kadroyla çıkıyor; Bolu Atatürk Stadı'ndaki maç 15.30'da başlayacak.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Karşıyaka genç gücüyle Bolu'da sürpriz peşinde

maç bilgileri:

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur’da Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor ile karşılaşacak. Müsabaka Bolu Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak.

Turnuva, tek maç eleme formatında oynanıyor; bu nedenle her iki takım için de riskler ve fırsatlar bir arada bulunuyor.

turnuva formatı ve kurallar:

Tur, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Normal sürenin eşitlikle tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak; uzatmalar sonunda eşitlik bozulmazsa tur atlayan taraf seri penaltı atışları ile belirlenecek.

kadro tercihleri ve beklentiler:

Karşıyaka, bir önceki turda 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1 mağlup ederek kupada yoluna devam etmişti. Bolu deplasmanına genç takviyeli bir kadro ile gidildi; kafileye altyapıdan 4 genç futbolcu dahil edildi.

Takımda ligde daha az süre alan oyuncuların ve altyapı çıkışlı genç isimlerin görev alması bekleniyor. Tek maçlık format, sürprizlere açık bir zemin oluştururken Karşıyaka için bu mücadele hem kupada ilerleme hem de gençlere değerli maç deneyimi sağlama fırsatı sunuyor.

Galip gelen takım kupada bir üst tura yükselecek; Karşıyaka için hedef, sahadan avantajlı bir sonuçla dönmek ve genç oyuncuların performansını ölçmek olacak.

KARŞIYAKA, YARIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇINDA TRENDYOL 1. LİG TEMSİLCİSİ BOLUSPOR’A KONUK...

KARŞIYAKA, YARIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇINDA TRENDYOL 1. LİG TEMSİLCİSİ BOLUSPOR’A KONUK OLACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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