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Thomas Reis bordo-mavili tarihe adını yazdırmak istiyor

Thomas Reis, Galatasaray ve Samsunspor zaferlerinin ardından Beşiktaş'ı da yenip Trabzonspor'da ilk üç lig maçını kazanan ilk yabancı olmak istiyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Thomas Reis bordo-mavili tarihe adını yazdırmak istiyor

Thomas Reis tarih yazmak için sahaya çıkıyor:

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 8'nci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edeceği maçta sadece üç puan peşinde değil; bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk üç lig maçını da kazanan ilk yabancı teknik direktör olmak için sahaya çıkacak.

Göreve başladığı dönemde Galatasaray ve Samsunspor maçlarından galibiyetle ayrılan Alman çalıştırıcı, bu iki zaferin verdiği moral ve güvenle Beşiktaş sınavına hazırlanıyor. Kulüp içindeki tüm hesapların galibiyet üzerine kurulduğu ortamda Reis, taktiksel düzenlemelerini ve oyuncu tercihlerini bu hedef doğrultusunda şekillendiriyor.

galatasaray zaferinin ardından beşiktaş sınavı:

Galatasaray karşısında alınan farklı galibiyetle dikkat çeken ekip, Beşiktaş karşılaşmasında da kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Teknik direktör için zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak, hem takımın istikrarını pekiştirecek hem de bordo-mavili kulübün tarihine geçecek bir istatistiğin elde edilmesini sağlayacak. Üç maçta üç galibiyet hedefi, Reis ve ekibi için sezonun erken döneminde önemli bir referans niteliğinde olacak.

trabzonspor'da yabancı teknik direktörler listesi:

Trabzonspor tarihinde daha önce görev yapan yabancı teknik direktörler arasında Jürgen Sundermann, Werner Biskup, Urbain Braems, Georges Leekens, Gordon Milne, Hans Peter Briegel, Vahid Halilhodzic, Sebastiao Lazaroni, Hugo Broos, Şota Arveladze, Eddie Newton ve Nenad Bjelica yer aldı. Thomas Reis, Beşiktaş karşısında elde edeceği galibiyetle bu isimlerin başaramadığı bir istatistiği yakalamayı ve bordo-mavili kariyerine tarihi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS, BEŞİKTAŞ KARŞISINDA GALİP GELEREK BORDO-MAVİLİ TAKIMIN...

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS, BEŞİKTAŞ KARŞISINDA GALİP GELEREK BORDO-MAVİLİ TAKIMIN BAŞINDA ÇIKTIĞI İLK ÜÇ SÜPER LİG MAÇINI DA KAZANAN İLK YABANCI TEKNİK DİREKTÖR OLMAYI HEDEFLİYOR. (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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