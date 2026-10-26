Yeşilyurtlu milli kick boksör Yakup Yiğit Avrupa şampiyonluğuna kilitlendi

hedef: Avrupa'da birincilik

Yeşilyurt Belediyesinin milli sporcusu Yakup Yiğit, 6-15 Kasım tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı amaçlıyor. Kariyerinde elde ettiği başarılarla dikkat çeken sporcu, bu turnuvayı bir sonraki adım olarak görüyor ve ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeyi planlıyor.

hazırlıklar ve kamp takvimi:

Yiğit, 27 Ekim'de Çanakkale'de başlayacak Kick Boks Milli Takım kampına katılarak şampiyonaya hazırlanacak. Milli takım kampı ve antrenman süreçleriyle ilgili yoğun bir program uygulayan sporcu, teknik ve kondisyon çalışmalarına ağırlık veriyor. Yakup Yiğit, hedefini net olarak belirleyip turnuva boyunca disiplinli bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

sporcu profili ve yerel destek:

Yeşilyurt Belediyesinin Kick Boks Takımı antrenörü ve sporcusu olan Yakup Yiğit, kariyerinde 12 Türkiye şampiyonluğu, bir Avrupa Kupası şampiyonluğu ve bir Dünya Kupası üçüncülüğü bulunuyor. Bu geçmiş, onun ulusal ve uluslararası parkurlarda tecrübe sahibi bir isim olduğunu gösteriyor. Yeşilyurt Belediyesi'nin sağladığı imkanlar ve destekler sayesinde sporcu, hem fiziksel hem de mental açıdan yarışmaya hazır hale geliyor.

Yiğit, belediyenin sağladığı çalışma ortamı ve desteğe teşekkür ederek, "Kuzey Makedonya'da ülkemi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Milli Takım kampına katılarak hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Milli takım olarak ülkemizi gururlandıracak sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz. Ben de altın madalya kazanarak bugüne kadar elde ettiğim başarılara bir yenisini eklemek istiyorum. Yeşilyurt'ta bizlere güzel bir ortamda çalışma fırsatı sunan, spor yapmamız için her türlü imkânı sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkür ediyorum. Verilen destekler bizler için çok kıymetli" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi, ilçeden çıkan sporcularla ulusal ve uluslararası platformlarda adı duyurmaya devam ederken, Yakup Yiğit'in performansı hem Malatya hem de Türkiye açısından yakından takip ediliyor. Sporcuya verilen desteklerin sürmesi halinde, başarı grafiğinin yükselmeye devam etmesi bekleniyor.

YEŞİLYURT BELEDİYESİNİN MİLLİ SPORCUSU YAKUP YİĞİT, AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNA KİLİTLENDİ!