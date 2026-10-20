Karşıyaka trafiğinde şoföre saldırı girişimi sonucu 180 bin lira ceza ve 60 gün men

Olayın gelişimi:

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Girne Bulvarı Çayırcı Otobüs Durağı önünde dün trafikte çıkan tartışma büyüyerek bir kişinin ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulunmasıyla sonuçlandı. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca durum yetkililerin dikkatini çekti.

Soruşturma ve idari yaptırım:

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerinden çalışma başlattı ve kimliği tespit edilen sürücü hakkında idari işlem uygulandı. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) kapsamında toplam 180 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca şüphelinin sürücü belgesi alınarak 60 gün süreyle geri alındı ve aracına 60 gün trafikten men cezası verildi.

Adli süreç ve sonuçları:

İdari yaptırımların yanı sıra şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, sosyal medya paylaşımlarının olayın aydınlatılmasında etkili olduğunu, benzer davranışların hem trafikte güvenliği tehlikeye attığını hem de cezai yaptırımlara yol açtığını vurguladı. Kamu düzeni ve sürücü davranışlarının denetlenmesinin devam edeceği belirtildi.

İZMİR'İN KARŞIYAKA İLÇESİNDE TRAFİKTE ÇIKAN TARTIŞMADA ESHOT ŞOFÖRÜNE SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNAN SÜRÜCÜYE 180 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, SÜRÜCÜ BELGESİ VE ARACI 60 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.