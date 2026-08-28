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Karşıyaka'ya gençlik kütüphanesi geliyor: 300 kişilik merkez eğitim ve sosyal yaşamı buluşturacak

Şehitkamil Belediyesi'nin Karşıyaka Mahallesi'ndeki 300 kişilik gençlik kütüphanesi inşaatı hızla sürüyor; eğitim, kültür ve sosyal yaşamı güçlendirecek.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karşıyaka'ya gençlik kütüphanesi geliyor: 300 kişilik merkez eğitim ve sosyal yaşamı buluşturacak

Karşıyaka Gençlik Kütüphanesi projesinde son durum

Şehitkamil Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Karşıyaka Gençlik Kütüphanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje, eğitim hizmetlerinin yanı sıra gençlerin sosyalleşebileceği ve kültürel etkinliklere katılabileceği bir merkez oluşturacak şekilde planlandı. Belediyenin ilçe genelindeki yaşam kalitesini yükseltme hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen yatırım, bölge sakinlerinin önemli bir ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

300 kişilik modern kütüphane:

Projenin en dikkat çeken unsurlarından biri 300 kişilik modern kütüphane bölümü. Öğrencilerin ders çalışabileceği, sınavlara hazırlanabileceği ve kitap okuyabileceği alanlar içeren bu bölüm, farklı yaş gruplarından vatandaşların da kullanımına açık olacak. Kütüphanenin modern donatıları, nitelikli ve rahat bir çalışma ortamı sunmayı hedefliyor; böylece gençlerin okul dışındaki gelişim süreçlerine somut destek sağlanması planlanıyor.

Eğitim ve sosyal yaşam bir arada:

Karşıyaka Gençlik Kütüphanesi yalnızca kitap odaklı bir yapı olmayacak, aynı zamanda sosyal etkinlik alanlarıyla gençlerin ve diğer vatandaşların buluşma noktası haline gelecek. Projede öngörülen sosyal etkinlik alanları, çeşitli organizasyon ve atölyelere ev sahipliği yapabilecek biçimde tasarlandı. Ayrıca gençlik meydanı, bölgeye yeni bir sosyalleşme ve buluşma alanı kazandıracak.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, projenin ilerleyişini yakından takip ettiklerini ve yatırımların gençlerin eğitim yaşamına katkı sunmayı amaçladığını belirtti. Yılmaz, Karşıyaka Gençlik Kütüphanesi'nin ilçede eğitim, gençlik, kültür ve sosyal yaşam alanlarında atılan çalışmaların önemli bir örneği olduğunu vurguladı.

Belediye yetkilileri, projenin tamamlanmasının ardından kütüphane ve sosyal alanların bölge halkının günlük yaşamına ve gençlerin gelişimine olumlu katkı yapacağını, ayrıca kitap okuma kültürünün yaygınlaşmasına destek olacağını ifade ediyor. İnşaat çalışmalarının sürdüğü merkez, tamamlandığında Karşıyaka Mahallesi için uzun vadeli bir hizmet noktası olacak.

KARŞIYAKA GENÇLİK KÜTÜPHANESİ’NDE ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYOR

KARŞIYAKA GENÇLİK KÜTÜPHANESİ’NDE ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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