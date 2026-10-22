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Kars'ta 69,6 milyarlık yatırım paketi: 335 projede öncelik ve takvim belirlendi

Kars’ta 9 sektörde 335 projeye yönelik 69,6 milyarlık yatırım planı açıklandı; 125 proje tamamlandı, 136'sında yapım sürüyor. Kurumlar arası koordinasyon vurgulandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kars'ta 69,6 milyarlık yatırım paketi: 335 projede öncelik ve takvim belirlendi

Kars İl Koordinasyon Kurulu eylül toplantısı sonrası yatırım değerlendirmesi:

Kars İl Koordinasyon Kurulu'nun Ekim ayı toplantısı, Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde yürütülen, tamamlanan ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımların kapsamlı bir değerlendirmesi yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının projelerinin mevcut durumu, ihale süreçleri ve yapım takvimleri masaya yatırıldı.

Proje sayısı, sektör dağılımı ve mali büyüklük:

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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