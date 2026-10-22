Kars'ta 69,6 milyarlık yatırım paketi: 335 projede öncelik ve takvim belirlendi

Kars İl Koordinasyon Kurulu eylül toplantısı sonrası yatırım değerlendirmesi:

Kars İl Koordinasyon Kurulu'nun Ekim ayı toplantısı, Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde yürütülen, tamamlanan ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımların kapsamlı bir değerlendirmesi yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının projelerinin mevcut durumu, ihale süreçleri ve yapım takvimleri masaya yatırıldı.

Proje sayısı, sektör dağılımı ve mali büyüklük: